Antagónico presenta su EP de debut

Antagónico es un proyecto musical que llega desde México, liderado por el músico, compositor y multiinstrumentista «karin«. Su carrera musical, que arrancó en 2020, se caracteriza por combinar el rock alternativo lo-fi con influencias del post-rock y el shoegaze, incorporando además elementos de las artes visuales y escénicas. Una música construida desde la textura, el silencio, la emoción y la atmósfera, sin virtuosismos ni grandes alardes sonoros.

Hace unos días Antagónico presentó su EP de debut: A Los Minutos Sin Tiempo. Se trata de una obra de carácter conceptual que explora la memoria y sentimientos como el duelo y la transformación emocional. Todo ello en un ambiente donde priman la introspección y la melancolía. Temas como «Cenizas» muestran a la perfección ese juego en el que el ímpetu de la música contrasta con la vulnerabilidad de las letras.

«Olvido», con su estructura más cercana a un classic rock con toques de jazz, participa de esa misma tensión. Hablando de jazz, hay que mencionar que el disco, grabado en Mad Monks Studios, junta con la participación de distintos músicos de jazz junto a otros provenientes de la música experimental. De ahí esos peculiares ambientes sonoros, esa disociación entre música y melodía vocal tan presente en muchos temas. La dicotomía presente en el título «Tormenta y alba» no se queda solo ahí: los contrastes se convierten en diálogos entre las guitarras eléctricas y acústicas. También en la entrada de la voz femenina, con Jenny Beaujean ejerciendo de contrapunto vocal además de haber participado en todo el proceso compositivo del disco.

El EP se cierra con «Dormida», una pieza que, tras cuatro minutos de calma y fragilidad, acaba con un crescendo que apunta a fugaz estallido emocional. Antagónico consigue así, en el breve espacio de seis canciones y 25 minutos, expresar musicalmente todo tipo de vaivenes mentales, trasladando a la música esas preguntas sin respuesta que todos nos hemos hecho alguna vez sobre la pérdida, el dolor, la vulnerabilidad. La producción realizada en el estudio casero, favoreciendo las grabaciones en una sola toma, acentúan la fragilidad de ese sonido que a veces parece a punto de romperse.

A continuación puedes escuchar completo A Los Minutos Sin Tiempo, el EP de debut de Antagónico.