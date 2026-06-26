Brandon Flowers de The Killers anuncia disco de country

Brandon Flowers, líder de The Killers, se suma a la creciente ola del country con su nuevo álbum en solitario, Thrasher, que saldrá a la venta el próximo 21 de agosto a través de Island Records.

Este es su primer trabajo discográfico como solista desde The Desired Effect de 2015. El proyecto, grabado en Nashville, refleja un giro hacia sus raíces musicales, e incluye una estética visual con flecos en la portada y cuenta con destacados colaboradores del género, como David Rawlings, el virtuoso del pedal-steel Bruce Bouton y el armonicista Charlie McCoy, conocido por su trabajo con Bob Dylan.

Flowers explicó que, al envejecer, ha redescubierto la música de su padre ese «Country-Western», y que las historias que quiere contar hoy encuentran su hogar natural en esta tradición estadounidense.

El primer adelanto llega con el nombre de «Plans».