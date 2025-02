Nuevo adelanto para Destroyer, ‘Hydroplaning Off the Edge of the World’

Como te venimos contando Destroyer regresa el próximo 28 de marzo con Dan’s Boogie, sucesor de su último trabajo hasta la fecha, ese Labyrinthitis que editó el pasado 2022.

Un álbum que se anuncia como revolucionario para Dan Bejar, con canciones que abarcan el amplio espectro que él y sus colaboradores han establecido para sí mismos: épicas pop cargadas de espectáculo, baladas personales de piano y obras ardientes de humor que difuminan las líneas entre canción, novela y cine, cada una rebosante de la urgencia de un secreto de estado en la mente de un espía torturado.

Tras «Bologna» llega “Hydroplaning Off the Edge of the World” que llega junto a un video dirigido por Sydney Hermant. Como comenta el autor canadiense: «Sydney y yo comenzamos esto como un visualizador de “Hydroplaning”, desempolvando su Canon GL2 de 24 años después de muchos años inactiva. Me encanta el grano de la imagen. Luego las cosas se expandieron hasta convertirse en un video completo. Camino por ahí, intentando parecer parisino, hablando con los cuervos. Básicamente, un día en la vida de… Filmé las escenas nocturnas y es mi mejor momento. Sydney hizo el resto».

Sydney Hermant comenta sobre el video: «El video es una muñeca rusa de visualizadores que se relajan hasta que dejan de hacerlo: entra en escena la filmación nocturna de Dan. Dan estaba tratando de capturar el viento. Lo hizo, pero no de la manera que pensaba».

Escucha ‘Hydroplaning Off the Edge of the World’ de Destroyer