Flea

Flea comparte su actuación en Tiny Desk Concert

Honora, el debut en solitario de Flea bajista de Red Hot Chili Peppers, veía la luz el pasado 27 de marzo sorprendiéndonos con su acercamiento al jazz contemporáneo.

Un disco que incluye seis composiciones propias y versiones de Frank Ocean, George Clinton, Jimmy Webb y Ann Ronell, y cuenta con colaboraciones de Thom Yorke, Nick Cave y Warren Ellis. Grabado junto a músicos como Jeff Parker, Anna Butterss, Deantoni Parks y Mauro Refosco, estamos ante un trabajo que conecta con el actual renacer del género, al tiempo que cristaliza una deuda íntima del norteamericano con la música que marcó su vocación desde la infancia.

Hace unos días se presentaba en los estudios de la emisora pública estadounidense NPR acompañado de la Honora Band, conformada por la guitarra de Jeff Parker, el bajo de Anna Butterss, los teclados y el saxo de Josh Johnson y la batería y teclados de Deantoni Parks.

Estas fueron la canciones interpretadas:

«Traffic Lights»
«Morning Cry»
«A Plea»

Disfruta del concierto de Flea en los Tiny Desk Concert

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