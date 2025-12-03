Flea (Red Hot Chili Peppers) anuncia disco para 2026

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Flea, icónico bajista de Red Hot Chili Peppers anuncia el que será su primer disco para el año que viene, un trabajo que llega tras la publicación de varios temas sueltos desde hace más de una década.

El músico americano ha encontrado el tiempo y el espacio necesarios para colaborar con un grupo de de visionarios del jazz moderno y recuperar su primer instrumento, la trompeta, con ellos presenta un tema llamado «A Plea», tema que urge a los oyentes a “construir un puente, encender una luz, hacer algo precioso, ver a alguien, darse a alguien”.

La canción ha sido grabada por Flea en el bajo, trompeta y voz y por un elenco de músicos que incluye al guitarrista Jeff Parker (Tortoise), Anna Butterss (Jason Isbell, Andrew Bird) en el doble bajo, el batería Deantoni Parks (KUDU, The Mars Volta), el percusionista brasileño Mauro Refosco (David Byrne, Atoms for Peace, Red Hot Chili Peppers), el saxofonista Rickey Washington y el trombonista Vikram Devasthali. Chris Warren aporta voces, así como el productor Josh Johnson, que también toca el saxo alto.

Flea describe la letra de la canción, que refleja la división en su país y en el mundo; “Anhelo un lugar más allá, un lugar de amor, donde pueda expresar lo que pienso y ser yo mismo. Siempre intento ser yo mismo. No me importa la política. Creo que hay un lugar mucho más trascendente por encima de ella, donde se puede mantener un discurso que realmente ayude a la humanidad y nos ayude a todos a vivir en armonía y de forma productiva, de una manera que sea saludable para el mundo. Hay un lugar donde nos encontramos, y es el amor».

El tema llega junto a un vídeo dirigido por la hija de Flea, la realizadora Clara Balzary, con coreografía de Sadie Wilking.

Escucha ‘A Plea’ de Flea