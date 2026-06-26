Hidrogenesse comparten 'Yo dije la verdad' tercer avance de su homenaje a Álvaro Pombo

Hidrogenesse sigue adelante con su ambicioso proyecto de musicalizar los poemas de Álvaro Pombo, y publica el tercer adelanto de ese futuro álbum.

Se trata del tema «Yo dije la verdad» lanzada en el cumpleaños de Pombo y que sigue a «A la muerte» y a «Imaginado es todo». Un encuentro fascinante entre la estética electrónica y conceptual del grupo y la profundidad lírica de uno de los escritores españoles más relevantes de la actualidad.

La pieza apuesta por una producción audaz y una estructura anárquica, navegando entre el avant-pop y el pop de cámara con una instrumentación singular (tambores, flautas y violines) que busca capturar la espontaneidad y la osadía del verso pomboano.

En la grabación participan Aleix Puig (violines/viola), Marcel Leal (flautas) y Rodrigo Hernández (batería). El texto extraído corresponde a un fragmento de la «Variación 15ª» de su poemario Variaciones (1977), libro que fue galardonado con el Premio El Bardo de poesía ese mismo año, dotando así a la canción de un doble valor nostálgico y conmemorativo.

Escucha ‘Yo dije la verdad’ de Hidrogenesse

Próximos conciertos de Hidrogenesse

BARCELONA, Centre Artesà Tradicionàrius – Gràcia

Viernes, 30 de octubre de 2026

MADRID, Sala Villanos

Sábado, 14 de noviembre de 2026

Entradas a la venta en lasttour.org