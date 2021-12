IDLES estrenan el vídeo de ‘When the lights come on’

IDLES acaban de publicar su cuarto álbum, Crawler, en el que se muestran introspectivos e incluso frágiles, abriéndose en canal para compartir su dolor y hablar sin tapujos de traumas o adicciones propias y ajenas.

La continuación de Ultra Mono (2020) se grabó en Real World Studios en Bath durante la pandemia de Covid-19, coproducido por Kenny Beats y el guitarrista de la banda Mark Bowen.

Ahora estrenan el vídeo de una de sus grandes canciones, “When the lights come on” que ha sido dirigido por Holding Hands with Horses y está protagonizado por George Garret.

Disfruta del vídeo de ‘When the lights come on’ de IDLES