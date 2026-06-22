Kase.O

Kase.O anuncia nuevo disco: Camisa de fuerza

Kase.O regresa diez años después con Camisa de fuerza, un álbum que supone una oda a la libertad de expresión y a la creación sin prejuicios.

Si en El Círculo el artista cedía espacio a Javier Ibarra para explorar su dimensión más humana e introspectiva, en este nuevo trabajo ocurre el proceso inverso: es Javier quien recurre a Kase.O para contar sus contradicciones, miedos más profundos y los viajes de su propio ego.

El disco reflexiona sobre el juicio colectivo, la construcción de los relatos y la importancia del pensamiento crítico en una época marcada por la polarización, con canciones densas e intensas que nacen de la necesidad de vencer el miedo a expresar una opinión propia y reivindicar el derecho a ser uno mismo frente a cualquier presión externa.

El álbum ha sido posible gracias a una intensa colaboración con el productor Harto Rodríguez, quien ha trabajado durante casi tres años como principal arquitecto musical, completándose con las producciones de R de Rumba, Hazhe, Animoss, Sabio.Beats y NicoJP, y colaboraciones vocales de N-Wise, Al2 de El Aldeano, Evaristo, Nach, Zatu y Violadores del Verso.

La homónima «Camisa de fuerza» simboliza la contención y a la vez la liberación, una herramienta para dar salida a pensamientos incómodos y emociones difíciles de canalizar a través de la música y la escritura.

Escucha ‘Camisa de fuerza’ de Kase.O

Próximos conciertos de Kase.O

La gira de «Camisa de fuerza» ya tiene sus primeras 10 citas anunciadas para 2027: A Coruña (16 de enero), Bilbao (22 de enero), Valladolid (23 de enero), Barcelona (29 de enero), Valencia (6 de febrero), Sevilla (13 de febrero), Zaragoza (20 de febrero), Madrid (27 de febrero), Murcia (16 de abril) y Granada (24 de abril).

Entradas a la venta en kaseoreal.com

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