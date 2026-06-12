La Paloma comparte su nuevo single, 'Un Esfuerzo Honesto'

La Paloma regresa con “Un Esfuerzo Honesto”, su primer material desde Un golpe de suerte (2025), un nuevo single que profundiza en las incertidumbres sentimentales y las conversaciones imaginarias que surgen cuando una espera se prolonga más de lo debido.

Musicalmente, el tema mantiene intacta la identidad de la banda madrileña, con guitarras afiladas y una energía directa que evita caer en la autocompasión, reforzada por la producción y mezcla de Lalo GV y la grabación en los estudios Alamo Shock.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip dirigido por Neelam Khan que lleva el concepto del doble al terreno de la comedia absurda. La pieza presenta un concurso destinado a encontrar a la mejor versión posible de La Paloma, reuniendo imitadores, parecidos razonables y distintas encarnaciones del grupo, con la participación especial de Fran Perea, protagonista de una broma recurrente por su supuesto parecido con Lucas.

Escucha ‘Un Esfuerzo Honesto’ de La Paloma

Próximos conciertos de La Paloma

11.06 — Palencia Sonora (Palencia)

27.06 — La Sagra Suena (Toledo)

03.07 — SilFest (O Barco de Valdeorras)

04.07 — Vida Festival (Vilanova i la Geltrú)

09.07 — Mad Cool (Madrid)

10.07 — BBK Live (Bilbao)

31.07 — Santander Music (Santander)

01.08 — Low Festival (Torrevieja)

22.08 — Cooltural Fest (Almería)

28.08 — Canela Party (Torremolinos)

30.08 — Festival de la Luz (Boimorto)

26.09 — FIZ Zaragoza (Zaragoza)