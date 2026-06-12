La Paloma

La Paloma comparte su nuevo single, 'Un Esfuerzo Honesto'

La Paloma regresa con “Un Esfuerzo Honesto”, su primer material desde Un golpe de suerte (2025), un nuevo single que profundiza en las incertidumbres sentimentales y las conversaciones imaginarias que surgen cuando una espera se prolonga más de lo debido.

Musicalmente, el tema mantiene intacta la identidad de la banda madrileña, con guitarras afiladas y una energía directa que evita caer en la autocompasión, reforzada por la producción y mezcla de Lalo GV y la grabación en los estudios Alamo Shock.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip dirigido por Neelam Khan que lleva el concepto del doble al terreno de la comedia absurda. La pieza presenta un concurso destinado a encontrar a la mejor versión posible de La Paloma, reuniendo imitadores, parecidos razonables y distintas encarnaciones del grupo, con la participación especial de Fran Perea, protagonista de una broma recurrente por su supuesto parecido con Lucas.

Escucha ‘Un Esfuerzo Honesto’ de La Paloma

Próximos conciertos de La Paloma

11.06 — Palencia Sonora (Palencia)
27.06 — La Sagra Suena (Toledo)
03.07 — SilFest (O Barco de Valdeorras)
04.07 — Vida Festival (Vilanova i la Geltrú)
09.07 — Mad Cool (Madrid)
10.07 — BBK Live (Bilbao)
31.07 — Santander Music (Santander)
01.08 — Low Festival (Torrevieja)
22.08 — Cooltural Fest (Almería)
28.08 — Canela Party (Torremolinos)
30.08 — Festival de la Luz (Boimorto)
26.09 — FIZ Zaragoza (Zaragoza)

La Paloma
15 de octubre de 2025
La Paloma - Un golpe de suerte (La Castanya / Universal)
La Paloma
29 de agosto de 2025
La Paloma comparte la nueva 'Elegante'
La Paloma
20 de junio de 2025
La Paloma tienen nuevo single, 'Se lo que quiero'
La Paloma
23 de mayo de 2025
La Paloma avanzan su segundo disco con ‘Si no me muevo’
La Paloma
23 de diciembre de 2024
La Paloma (La Riviera) Madrid 21/12/24
La Paloma
19 de abril de 2024
La Paloma estrenan 'Vuelta a casa'
La Paloma
6 de noviembre de 2023
La Paloma (Sala La Paqui) Madrid 04/11/23
La Paloma
20 de octubre de 2023
La Paloma comparten single, 'La edad que tengo'
BBCC foto
12 de junio de 2026
El grupo francés BBCC publica nuevo álbum
La Paloma
12 de junio de 2026
La Paloma comparte su nuevo single, 'Un Esfuerzo Honesto'
Visor Fest
11 de junio de 2026
Visor Fest anuncia cartel por días y saca las entradas de cada jornada
11 de junio de 2026
Soundset Festival llega a Contemporánea Condeduque
Green Day
11 de junio de 2026
Green Day comparten el tráiler de NIMRODS
BUENOS VAMPIROS
11 de junio de 2026
BUENOS VAMPIROS anuncian disco para septiembre, 'El último disparo'
María Codino
11 de junio de 2026
María Codino publica su segundo disco
Jack White
11 de junio de 2026
Jack White anuncia nuevo disco, Frozen Charlotte
Lambchop
11 de junio de 2026
Lambchop comparten nuevo tema, 'Stella'
The Cure
10 de junio de 2026
Robert Smith confirma dos discos nuevos de The Cure
Oasis
10 de junio de 2026
Libro: Los mejores f*cks de Oasis (Liburuak)
Libro Mark Knopfler
10 de junio de 2026
Richard Koechli publica un libro sobre Mark Knopfler en solitario
TIENDA