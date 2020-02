Lee Ranaldo & Raül Refree – Names Of North End Women (Mute)

Cualquier que haya seguido a estos dos rarunos de la música, en el sentido Chanante de la palabra, seguro que estará tan sorprendido al leer que esta es la primera colaboración discográfica que sacan juntos. Pues, aparte de colegas y tal, de haber estado el uno con el otro en variados tracks o colaboraciones, nunca habían editado disco al completo de forma conjunta.

Lee y Raül llevan años jugando con lo experimental y por eso mismo se mueven en el mismo ambiente y casi con las mismas pautas a la hora de editar obras. Raül es sinónimo de calidad, de saber elegir lo que produce y con quién mezcla su nombre. Y Lee Ranaldo más de lo mismo, e incluso más todavía. Está casado con la artista experimental Leah Singer, y aclamado fue su Dirty Windows, una colección de textos recitados con música, o aquel otro Amarillo Ramp y, por supuesto, las colaboraciones con la dama Rosenvinge, siempre conjugando lo mágico de la música con la orfebrería pura y dura en cuestiones compositivas. Y, como no, su etapa Sonic Youth, una de las bandas imprescindibles de los 90 y de la música en mayúsculas.

Ahora ha cogido de la mano a Refree, que no pierde compás en unirse a todo aquel que haga algo que sea denominado raro, y han editado este Names of North End Women. La portada es tan misteriosa como el disco en sí, pero es lo que podemos esperar del compositor americano y el músico y productor catalán.

La amistad entre ambos viene de lejos; desde la grabación del Acoustic Dust (El Segell del Primavera), luego Electric Trim (Mute/[PIAS]), anterior disco de Lee Ranaldo coproducido con Refree. Pero fue eso, una colaboración con el nombre en pequeñito en los créditos del mismo. Pero ahí se cimentó la amistad que ahora la trasladan al disco.

Por tanto es la primera obra en la forman tándem. Tiene Names Of North End Women un sonido límpido, puramente surrealista y con tracks propios del sonido que suelen acompañar a sus cosas del musiquear. Y aunque Ranaldo aparca la guitarra de sus tiempos mozuelos, en realidad lo hace para centrarse más en su otra faceta de conjugar sonidos cacofónicos y minimalistas. Hay tracks que si tienen su habitual desmadre de riffs, como por ejemplo la perturbadora “Words out of the haze”, pero sólo en pequeñas pinceladas.

Claro que el conjunto es, en resumidas cuentas, un buen ejercicio de música en tiempos de los trendy hits. Por ejemplo en “Alice, Etc” juegan con samplers hipnóticos para, al final, unirse a una retahíla de violines con etéreo. Y aunque lo que más abunde sea el folk algo atávico, en realidad nos muestran una propuesta orgánica que nos debían tiempo ha.

Son un total de ocho cortes “Words Out Of The Haze”, “Names Of North End Women”, “Humps”, “Light Years Out, “New Brain Trajectory”, “At The Forks” y no se dejan llevar por ninguna corriente específica porque lo mismo hay toques pop, post punk, minimalismo por doquier y hasta sabes quién de los dos ha puesto cada una de las cosas que suenan. Disco ideal para escuchar, estudiar y escribir o las tres cosas a la vez. Aconsejable de todas, todas.

Escucha Lee Ranaldo & Raül Refree – Names Of North End Women