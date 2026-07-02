McEnroe anuncian dos conciertos fin de gira en Madrid

McEnroe, pondrá punto y final a la gira de su último álbum, La vida Libre, con dos conciertos muy especiales en Madrid los días 8 y 9 de octubre en la Sala Villanos.

Acostumbrados a llenar recintos de mayor aforo, la formación ha elegido un espacio reducido para hacer de esta despedida una experiencia íntima y cercana con su público. Las entradas para ambas noches ya están disponibles a la venta.

Aunque La vida Libre será el eje central de las dos veladas, la banda de Getxo ha preparado repertorios diferenciados para cada jornada con el fin de repasar también su catálogo anterior. El jueves 8 de octubre recuperarán los discos Mundo Marino y Rugen las Flores, mientras que el viernes 9 de octubre el protagonismo recaerá en Tu nunca Morirás y La Distancia, ofreciendo así dos ocasiones de volver a su repertorio clásico.

Entradas para los conciertos de McEnroe, en este enlace.