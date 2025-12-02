McEnroe – La vida libre (Subterfuge)

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Los seis años que nos separan de La Distancia (2019) podrían parecer una eternidad, pero McEnroe y su eco nunca se alejaron del todo: estuvo presente en sus conciertos, celebraciones y en las distintas sendas creativas de Ricardo Lezón, ya fuera como músico o como escritor. Quienes les visitamos recurrentemente, les tenemos como una compañía que reconforta, de esas que acabas necesitando sin darse cuenta. Por eso, no vemos La vida libre como un simple regreso, sino una forma de ampliar ese catálogo que desde 2002 vamos acumulando y conservando con mimo.

No estamos ante un disco revolucionario, ni ante grandes novedades. No las necesitan. Aquí hay contención y profundidad, un realismo delicado construido sobre los detalles más mínimos que nos acompañan en nuestro transitar. Un cuaderno íntimo escrito al ritmo de los días, donde los de Getxo vuelven a convertir lo cotidiano en una geografía emocional cargada de símbolos, luces y distancias.

Todo arrancó con “Can Fernando”, la casa, el amor y la memoria se entrelazan como un espacio donde el pasado no hiere; donde lo vivido se asienta como una luz que guía. Como las que construyen los caminos que nos abre «El Jardinero»; que nos traslada al sur de Italia en “Napoli” o nos invita a recordar en esa «Tumbados en el Obelisco» que contiene una bonita interpelación a Robert Smith y a su «Fire In Cairo», que resuena en los compases finales.

Cada canción parece surgir de un silencio elegido, de una respiración contenida antes de pronunciar esa frase que llevaba tiempo esperando su forma. La vida, al fin y al cabo, esa que asoma en “Una amapola” que alcanza su fuerza en la sencillez; la que nos mece en la creciente «Aguas Termales» con su majestuoso cierre o esa “La Felicidad” que quiere coser los días para que no se vuelvan a romper.

Una obra de madurez luminosa tejida con la fuerza silenciosa de todo aquello que está hecho para quedarse.

Escucha McEnroe – La vida libre