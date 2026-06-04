Nouvelle Vague

Nouvelle Vague anuncian ‘A Date with Depeche Mode’, disco de versiones de los de Basildon

El colectivo francés Nouvelle Vague anuncia A Date with Depeche Mode, álbum dedicado a la banda de Dave Gahan y Martin L Gore, que estará disponible el 30 de octubre a través de [PIAS] Recordings France.

Grabado entre Río de Janeiro y París, el disco nace del encuentro entre la bossa nova brasileña, la música francesa y el universo sonoro de Depeche Mode, con tres canciones del grupo británico reinterpretadas por once voces internacionales.

El primer single es una versión de «Enjoy The Silence» a cargo de Skye Edwards de Morcheeba y el músico de jazz Larry Love. Un tema que abandona su característica electrónica para adentrarse en el mundo que define este nuevo proyecto: bossa nova, chanson francesa y sobriedad.

A finales de año la banda recorrerá Países Bajos, Australia y Polonia, con más fechas en Europa previstas para 2027.

Escucha ‘Enjoy The Silence’ de Nouvelle Vague ft. Skye Edwards & Larry Love

Foto: Michelle Hayward y Rob Blackham

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