Nouvelle Vague regresan versionando el ‘Girls & Boys’ de Blur

Los franceses Nouvelle Vague nacieron como un experimento a través del cual rendir tributo a los sonidos New Wave desde la Bossa Nova. Fue ahí cuando los patrones del punk, de la New Wave, del Pop y del Rock se reinterpretaron abrazando los aires de los años 50 y 60. Exuberantes arreglos y fascinantes voces que hicieron que Nouvelle Vague pronto se convirtiera en un fenómeno global.

Más de una década después Nouvelle Vague sigue aportando un valor añadido a las versiones que hace de bandas como The Cure, Dead Kennedys, XTC, Killing Joke, The Clash, Joy Division, Depeche Mode o The Sisters of Mercy. Una reinterpretación más que personal, con arreglos novedosos que van mucho más allá de una mera traducción de un género musical a otro.

La formación liderada por Marc Collin y Olivier Libaux no pudieron celebrar sus 15 años en directo, pero están de regreso con una versión del “Girls & Boys” de Blur en la que se hacen acompañar de Mélanie Pain. Aires melancólicos para un festivo hit de los 90.

Escucha la versión ‘Girls & Boys’ de Blur a cargo de Nouvelle Vague