Pshycotic Beats anuncia nuevo disco para octubre

Pshycotic Beats está de vuelta con el que será su nuevo disco, Soundtrack Without a Movie, con el que propone «un viaje de 24 horas al bosque, lejos del ruido de esta sociedad enferma donde los oligarcas tecnológicos se han apropiado de nuestra existencia y nos han encerrado en un escenario de pesadilla, distópico, del que no podemos salir».

La continuación del personal Festering (2022), escrita en un momento de crisis emocional y de lucha contra la depresión, llega el próximo 3 de octubre tras el diagnóstico de Trastorno Bipolar Tipo 2 en 2023. Una mala noticia que llegó después de 27 largos años de falsos diagnósticos, negligencias y mucho sufrimiento.

Soundtrack Without a Movie es su respuesta, y se presenta como el álbum definitivo de Pshycotic Beats, la guinda a una larga trayectoria de 15 años haciendo una música preciosista y diferente. Un proyecto que logró proyección internacional gracias a la canción “Killer Shangri-Lah”, interpretada junto a Pati Amor, que terminó siendo incluida en la banda sonora de la serie Killing Eve.

Su nuevo trabajo nos hará reencontrarnos con un artista de culto que ha sabido convertir sus heridas en un discurso musical único y profundamente humano. Estamos expectantes. De momento podemos escuchar la interesante «Silence», una pieza que arranca en el synthpop y pronto adquiere tintes cinematográficos.

Estas serán las canciones de ‘Soundtrack Without a Movie’ de Pshycotic Beats

01. Silence

02. Vultures

03. Cycles

04. Loner

05. After You

06. Slow Curtain

07. In The Air

08. God Wouldn’t Allow You To Believe In Him