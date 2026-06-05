Repion comparten un EP

Repion continúan inmersas en la extensa gira de presentación de 201, el disco con el que las hermanas Marina y Teresa Iñesta han terminado de consolidarse como uno de los grupos más en forma del momento.

El álbum, publicado por Mushroom Pillow y producido por Santi García en Ultramarinos Costa Brava, ha supuesto una evolución en el sonido del dúo cántabro, combinando la contundencia de sus raíces grunge y noventeras con melodías más abiertas y un enfoque más directo y emocional.

En mitad de esa gira, Repion hicieron una breve pausa para reivindicar otra de las facetas que mejor definen su directo: el formato acústico y se hicieron acompañar por violín y chelo, llevando las canciones de 201 hacia un terreno más íntimo.

CASA GRITO ofrece nuevas lecturas de «Columnas», «Me sabe a poco» y «Cerrar los ojos», puede escucharse en las diferentes plataformas de streaming.

Disfruta el directo de Repion en CASA GRITO

Próximos conciertos de Repion

12 jun. Palencia Sonora

10 jul. Portamérica, Caldas de Reis, Vigo

11 jul. Planeta Sound, Ponferrada

25 jul. Aragón Sonoro, Alcañiz, Teruel

31 jul. El Alma de la Sagra, Granada

1-2 ago. Low Festival, Torrevieja

05 ago. Concert Music Festival, Cádiz

5-9 ago. Sonorama, Aranda de Duero

6-9 ago. Sierra Sonora, La Rioja

10 ago. Porta Ferrada, San Feliu de Guisols

27-29 ago. Gigante, Guadalajara

29-30 ago. Festival de la Luz, Boimorto

05 sep. Ebrovisión, Miranda de Ebro

18 sep. Arrecife en Vivo, Lanzarote

26 sep. Fiz Festival, Zaragoza

02 oct. Sum Festival, Gran Canaria

03 oct. Auditorio, Cornellá de Llobregat

16 oct. La Riviera, Madrid

30 oct. Circulo de Arte, Toledo

07 nov. Sala Apolo, Barcelona

14 nov. Sala Moon, Valencia

29 dic. Santaspascuas, Pamplona