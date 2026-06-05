Repion

Repion comparten un EP

Repion continúan inmersas en la extensa gira de presentación de 201, el disco con el que las hermanas Marina y Teresa Iñesta han terminado de consolidarse como uno de los grupos más en forma del momento.

El álbum, publicado por Mushroom Pillow y producido por Santi García en Ultramarinos Costa Brava, ha supuesto una evolución en el sonido del dúo cántabro, combinando la contundencia de sus raíces grunge y noventeras con melodías más abiertas y un enfoque más directo y emocional.

En mitad de esa gira, Repion hicieron una breve pausa para reivindicar otra de las facetas que mejor definen su directo: el formato acústico y se hicieron acompañar por violín y chelo, llevando las canciones de 201 hacia un terreno más íntimo.

CASA GRITO ofrece nuevas lecturas de «Columnas», «Me sabe a poco» y «Cerrar los ojos», puede escucharse en las diferentes plataformas de streaming.

Disfruta el directo de Repion en CASA GRITO

Próximos conciertos de Repion

12 jun. Palencia Sonora
10 jul. Portamérica, Caldas de Reis, Vigo
11 jul. Planeta Sound, Ponferrada
25 jul. Aragón Sonoro, Alcañiz, Teruel
31 jul. El Alma de la Sagra, Granada 
1-2 ago. Low Festival, Torrevieja
05 ago. Concert Music Festival, Cádiz
5-9 ago. Sonorama, Aranda de Duero
6-9 ago. Sierra Sonora, La Rioja
10 ago. Porta Ferrada, San Feliu de Guisols
27-29 ago. Gigante, Guadalajara 
29-30 ago. Festival de la Luz, Boimorto
05 sep. Ebrovisión, Miranda de Ebro
18 sep. Arrecife en Vivo, Lanzarote
26 sep. Fiz Festival, Zaragoza
02 oct. Sum Festival, Gran Canaria
03 oct. Auditorio, Cornellá de Llobregat
16 oct. La Riviera, Madrid
30 oct. Circulo de Arte, Toledo
07 nov. Sala Apolo, Barcelona
14 nov. Sala Moon, Valencia
29 dic. Santaspascuas, Pamplona

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