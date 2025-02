Repion (Sala Copérnico – Vibra Mahou) Madrid 05/02/25

Un miércoles 5 de febrero fue la fecha escogida por el dúo cántabro Repion para dar el pistoletazo de salida a una gira que, próximamente y gracias a Vibra Mahou, pasará por otras ciudades como Valencia, León, Boiro, Salamanca u Oviedo. Un miércoles que no parecía miércoles en absoluto, pues las hermanas consiguieron colgar el cartel de sold out con bastante antelación a su show en la Sala Copérnico.

Repion es un proyecto con bastante trayectoria, compuesto por quienes son unas de las mejores músicas del panorama nacional: Marina y Teresa Iñesta (Aiko el Grupo y Yawners); dos hermanas que dominan varios instrumentos a la perfección y nos lo muestran en un show de lo más dinámico. Para más inri, están acompañadas por Iris (de Bum Motion Club) a las cuerdas gruesas; que perfecciona aún más el sonido impecable de la batería, voces y guitarra de las Iñesta.

Ellas se autodefinen como “las hermanas grunge-pop”. Y es que no podían estar más de acuerdo. Consiguen mezclar de manera completamente homogénea las guitarras potentes y distorsionadas del grunge noventero de Dover y Nirvana, con unas melodías de lo más pop que nos recuerdan a la mismísima Amaral, pionera del pop clásico español. Sobre el escenario: tres bestias a nivel sonoro y técnico, sin apenas algún fallo que se pueda destacar. El concierto comenzó bastante tarde, pero la sala estaba completamente a rebosar. Tras una breve intro, comenzaron con “Qué hay de ti”, parte de su último trabajo que andan presentando; el EP Entre todas lo arreglamos (2024). Tras varios temas unidos por transiciones casi invisibles, se abrieron al público para agradecer todo el apoyo durante todos estos años; pues Repion cuenta con trabajos publicados desde 2014, hace más de diez años.

Por si el EP se quedaba corto, anunciaron hace pocos días una versión ampliada del mismo componen junto a otros artistas como shego o Cora Yako. Aunque el resto todavía están sin desvelar, la misma noche del show en Madrid salió a la luz la primera de todas estas: “Viernes”, versionada junto a Rufus T. Firefly. En torno al final de la noche contamos con una grata sorpresa: el cantante y la batería de la banda se unieron al escenario para acompañar a las hermanas a “hacer cover de su propia canción”. Y la noche iba de covers, pues el cantante de Rufus, Víctor Cabezuelo, se quedó para una canción más, el tributo de Repion a Lori Meyers, “Canadá”, parte de un disco recopilatorio con muchos más artistas. Un poco antes, habíamos podido degustar en directo un momento muy especial: Iris salió del escenario, Marina dejó su guitarra y Teresa pasó a agarrar una guitarra acústica. Una ecuación que resultó en “Vienen de pasárselo bien”, también parte de su EP.

Y es que estas dos hermanas no se cansan de derrochar talento y demostrar sus múltiples facetas, pues para el próximo tema “Ciudad de vacaciones”, Marina viajó a la batería y Teresa tomó la guitarra eléctrica de su hermana. Entre canción y canción, daba tiempo para que el dueto recordase un poco toda la trayectoria que tenían por detrás. Y también para hacer algún que otro anuncio, pues anoche nos desvelaron que pronto van a sacar un nuevo disco, que actualmente se está grabando.

Tras varios temas cargados de energía y emoción, llegaron los grandes hits. Y es que aunque prácticamente todo el público se sabía casi toda la discografía íntegra de las hermanas, más de uno estaba esperando que sonara “En todo momento” y “Barrio Somavilla”, un tema dedicado a su infancia en la localidad cántabra de Camargo; parte de su álbum homónimo, Repion, de 2023. Tras sonar estas canciones, el escenario se despejó. Pero todos sabíamos que no era el final: no se iban a ir sin tocar su hit “Brillante”. Tras un solo de batería encabezado por Teresa, comenzó el bis; donde no solo pudimos escuchar ese gran hit sino también “Querubín” y su más reciente “El día no me da”, de este EP que pronto será versionado por más artistas y que será el precedente a un nuevo álbum cuya fecha desconocemos.

En resumen, fue un concierto impecable; de absoluta perfección técnica, que no solo se basa en precisamente esa perfección y muestra de talento sino que consigue conectar con el público de manera impresionante. Un concierto que merece la pena degustar alguna vez en la vida — y que, como opinión personal, se triplica en cuanto a intensidad y emoción cuando las ves en salas en lugar de festivales. Un grupo de lo más versátil que merece mucho reconocimiento en la escena.

Fotos Repion: Amanda D. Marcos