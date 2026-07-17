Rubén Blades + Silvana Estrada (Icónica Santalucía Sevilla Fest) 15/07/26

La Plaza de España acogía una vez más a un invitado estrella para las noches del Icónica Santalucía Sevilla Fest y se engalanaba para unir a la ciudad en latina hermandad. Fue por fin el turno de Rubén Blades y la Roberto Delgado Big Band, el artista panameño que sentó cátedra en la salsa dejando huella en la historia de la música viva. Su gran hito ha sido tomar la salsa, un género tradicionalmente encasillado como “ligero” para reconvertirla en un poderoso vehículo de crónica social y crítica política.

La tarea de calentar motores le tocó a la cantautora mexicana Silvana Estrada. Habiendo pasado por el popularísimo Tiny Desk y habiendo ganado un Grammy Latino a Mejor Artista Revelación no pierde su esencia ni su aura.

Entró al escenario con la calma y el saber estar que la caracteriza, de rojo con un vestido vaporoso y su melena salvaje al viento, que le conferían un aire élfico. En una hora que nos dejó con ganas de más, nos hizo un repaso por sus temas más reconocidos de sus dos álbumes. Tras “Dime” y “Tristeza” llegó “Sabré Olvidar” llegando a los corazones y dejando espacio a una cellista que se lucía en un bello duelo de solos con el saxofonista. En “Good Luck Good Night» nos dio una lección de buen hacer añadiendo un toque de ranchera mexicana a una balada del adiós. Y con “Flores” nos volvió a emocionar como sólo ella sabe.

No faltaron otras de sus más escuchadas: “Al Norte” y “Tenías Que Ser Tú” y como cover “Clandestina”. Las canciones que pasan por el filtro humano de Silvana Estrada multiplican automáticamente su valor debido a esa sensibilidad, saber hacer y minuciosa musicalidad de la mexicana que, con su forma de cantar tan única, consiguió crear un espacio de intimidad entre el gentío. Todo esto con una banda unida que se encargaba de acompañar, recoger y sumar.

Tras este recogimiento y con la emoción a flor de piel llegaba el momento de prepararse para recibir la palabra de Rubén Blades. El panameño que hizo de la salsa todo un temario académico estudiado como pilar de la música hispanoamericana en universidades y conservatorios. Por fin estaba ante nuestros ojos y oídos para cumplir el sueño de recibir una lección de historia viva junto a la milimétrica Roberto Delgado Big Band.

Una velada que comenzaba con “Plástico”, y la primera lección magistral de cómo pasar de un groove de bajo funk introduciendo cuerdas y metales para terminar en un tema de salsa con un fuerte mensaje. Por supuesto forma parte de Siembra (1978) que grabó con el fallecido Willie Colón y que cambió para siempre la salsa a nivel global. Su crítica a una sociedad obsesionada con las apariencias, el dinero y el estatus sigue tan vigente como el primer día.

Luego llegaba “Decisiones”, clásico indiscutible de Buscando América (1984), que retrata cómo las pequeñas elecciones cotidianas pueden cambiarnos la vida. Entonces, quitándose las gafas oscuras y descubriendo su clara mirada, hizo contacto visual con el público y comenzó a conversar como ya haría el resto de la noche.

La música de Blades está cargada de texto ya que no se trata sólo de canciones, son alegatos, historias, narraciones y están repletas de crítica social, utilizando el arte para exponer mensajes y hacerlos llegar al mundo con un lenguaje que no tiene fronteras.

Nos lo mostró con “País Portátil”, donde hace una cruda radiografía de las desigualdades, la corrupción y el crimen instaurados por la falta de gobiernos honrados. Una realidad para millones de personas en países de todo el mundo. Muchas de estas personas, como él, se ven obligadas a emigrar de sus países debido a esta situación que ha generado una crisis migratoria a nivel global. En “Emigrantes” rezaba así: “yo no me fui porque sí, la situación me obligó”.

No faltó la mención a su gran amigo Gabriel García Márquez, quien definía al músico como un “cronista que canta”, y no le faltaba razón. Pudimos conocer la historia del disco colaborativo que nunca fue y la canción que se salvó, “Ojos de Perro Azul”, inspirada en su relato corto homónimo.

Continuó con la historia de “El Padre Antonio”, un sacerdote español a quien asesinaron por considerar su mensaje demasiado comunista y que años después fue beatificado como santo. Resulta fascinante comprobar cómo Blades consigue que temáticas tan desgarradoras se vuelvan irresistiblemente bailables, forzando a la mente a lidiar con esa dicotomía entre el ritmo y la herida.

Tampoco faltó la mención al pueblo venezolano, al que mandó su apoyo y recordó que las personas son quienes deben recibir la ayuda y no los gobiernos. Aquello de “el pueblo salva al pueblo”. Ni las narraciones cantadas de “La Belleza del Son”, “Arayue”, “Paula C.”, “María Lionza”, “Todos Vuelven”, “Ligia Elena” y “Parao” en las que, cada una de ellas con su alegato propio, recibimos las lecciones del maestro.

En “Amor y Descontrol” la ciudad se entregó a su mensaje de unión familiar en las dificultades. Un tema desaparecido de las setlist durante años debido a la dureza que tiene para Blades, ya que se la dedicó a su madre tras su fallecimiento tras la lucha contra el cáncer.

Sevilla pudo vivir además un momento único, con el honor de entonar el “Cumpleaños Feliz” a los 78 años de vida del panameño. Sin duda otro recuerdo de la velada que jamás olvidaremos, ya que anunció su deseo de retirarse de los escenarios al cumplir los 80, siendo esta su penúltima gira internacional.

Llegaba el final con “El Cantante”, en la que el ambiente volvía a animarse y todos bailaban a una para por fin llegar al colofón final con “Pedro Navaja”, que cantábamos a pleno pulmón y bailábamos con la fuerza que quedaba en los pies. Pocas canciones tienen el poder de hacer recordar de principio a fin una letra que es una historia de unos pobres infelices y que al mismo tiempo esconde una crítica a una sociedad que mira hacia otro lado. Y que sigue estando de actualidad tras medio siglo.

Rubén Blades no dio un concierto, dio una masterclass de salsa, del uso magistral de la música como instrumento vehicular de mensajes críticos, de reflexión y unión del pueblo. Desde que en los años 70 se arriesgara a ello, nunca ha parado de utilizar las canciones para denunciar las injusticias sociales, analizar el consumismo, las dinámicas sociales y políticas y, por supuesto, contar historias. Una noche en la que Sevilla fue más latina que nunca.

Fotos Rubén Blades + Silvana Estrada: Oscar Romero