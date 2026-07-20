Sting (Icónica Sevilla Fest) 18/07/26

El Icónica Santalucía Sevilla Fest puso el broche de oro a la edición de 2026 con el concierto de Sting, que pisaba por primera vez en la historia la capital andaluza para su gira Sting 3.0.

Antes del británico, las irlandesas Dea Matrona, asumieron la responsabilidad de abrir este último capítulo. Lo hicieron con una propuesta de rock alternativo que resuena a Arctic Monkeys, The Strokes o The Kooks. Una prometedora apuesta con un lenguaje contemporáneo adaptado a la generación a la que pertenece el dúo y con una estética oscura y alternativa. Con presencia y aplomo encima del escenario, quizás el elemento más distintivo es la multiinstrumentación de ambas, que se iban cambiando las guitarras y el bajo entre una canción y otra. Un descubrimiento que merece la pena seguir explorando.

Sting y su reducida banda llegaron al escenario con puntualidad británica, en realidad cinco minutos antes de tiempo. Lo hicieron con un foso vacío de cámaras y las pocas acreditadas relegadas a la torre de controla metros de distancia del escenario, sumando una más a esta controvertida tendencia de no-fotos que venimos teniendo.

Bajo en mano y con micrófono de diadema (evocando la icónica estampa convertida en meme de Phil Collins en ese famoso directo del 90), Sting deja claro que sigue siendo la leyenda del rock que todos amamos. Para este tour 3.0 estuvo acompañado del virtuoso Dominic Miller a la guitarra y Chris Maas (Mumford and Sons) en la batería como único apoyo percusivo. En esta gira el inglés ha querido hacer un recorrido por sus grandes éxitos en solitario y en sus tiempos en The Police, sin dejar de intercalar sus últimas composiciones, para regocijo de una Sevilla hambrienta de canciones.

Sin más atrezzo que la propuesta sonora y un humilde diseño de luces, el trío consiguió que fuera imposible apartar la vista del escenario y las pantallas. Y es que cuando la música habla por sí misma no hace falta nada más, aún en estos tiempos de sobreestimulación constante. Rompieron el hielo con “Message in a Bottle”, y ya nada más empezar el público se convirtió en una marea humana vibrando al unísono de este clásico atemporal de The Police.

Pero no dejó que la nostalgia se apropiara de la cita continuando con una nueva, «I Wrote Your Name (Upon My Heart)» de 2024, que se recibió con respeto y atención. Tras ello las voces se unieron para la Intro de «If I Ever Lose My Faith in You», en la que Miller hipnotizaba conun solo psicodélico con microcambios de tono o más bien pivotando entre tonos, para aterrizar en la esperadísima “Englishman in New York”. Aquí ya la contención desapareció y el público enloquecía en los primeros estribillos, aunque fue capaz de respetar los cambios de atmósfera que ofrecía la banda en un baile de coros y luces, jugando con los finales de frase para darles interés.

“Every Little Thing She Does Is Magic” se convirtió en pura diversión en el estribillo que se calmaba en las estrofas. Tres músicos encima del escenario son suficientes para lograr la catarsis de miles de almas. Sólo uno rellena el espacio melódico, la guitarra eléctrica. Mientras tanto, bajo y batería ponen la atmósfera y la cama a la voz. Pocas palabras nos ofreció Sting, no hacía falta rellenar el espacio, pero cuando se dirigía al respetable lo hacía en un perfecto español. «Estamos muy contentos de estar aquí, Seville» daba paso a “Fields of Gold» que extinguió el murmullo elevando el alma a otro plano. Miller continuaba con su despliegue a dos manos sobre el mástil demostrando por qué es quien es.

Llegaba el turno de “Never Coming Home” y con ella el solo de bajo que esperábamos, batiéndose en un duelo apasionante con la guitarra y la batería. Tras ello hizo el silencio en la pista seguido de un suspiro colectivo en las primeras notas de “Mad About You» que empezaba con intriga. El ecuador llegó con “Wrapped Around Your Finger” que bajó las pulsaciones en forma de balada rock.

Pronto volvía a subir el ritmo con “Driven to tears» que, a pesar de la letra, es un tema que hizo mover el cuerpo. Una lección de rock y funk con un Maas demostrando su hacer con una batería a doble tiempo. La siguiente, que nos presentó en español como «Mil Años», “A Thousand Years”, se convirtió en el gran catalizador rítmico de la noche. Con un bucle instrumental y vocal en puro ostinato que desató un electrizante e imparable viaje funk.

Miller por fin se animó a tomar la palabra y además lo hizo en español para presentar la siguiente con un pequeño acting: “es un secreto entre Chris y yo, Sting no sabe lo que vamos a hacer”. Pero es «Can’t Stand Losing You» y por supuesto no tarda ni una nota en entrar en este clásico. La gente seguía entregada a una, habiendo incluso quien se sabía hasta los «eo» del directo. Un tema que pasó del rock al reggae para devolvernos a la psicodelia. Tras ello vino “Shape of my Heart», otro grandísimo clásico que consiguió el silencio para disfrutar de una magia casi eclesiástica.

Cambiaba el tercio en “Brand New Day” para devolvernos la alegría en un rock con aire americano. Y con el ambiente absolutamente caldeado llegaba el turno de “So Lonely” que desataba la histeria grupal. No hubo pogo, pero este habría sido el momento perfecto. Con estas nos devolvía la pelota en “Desert Rose” con un viaje multicultural de idiomas y sonidos norteafricanos. Y terminaba la setlist con “Every Breath You Take”, levantando todas las voces a una con una letra que está en la memoria de todo el mundo, aunque el británico haya intentado desligarla del significado romántico sin mucho éxito.

La noche se cerraba con dos bises, el primero fue “Roxanne” que nos regaló el mundo y terminó de dar el puntapié emocional que faltaba para arrancar la lágrima. El fin de fiesta nos dejó sensibles ya que Sting se quedó solo, cambiando el bajo por la guitarra acústica para mostrarse vulnerable en “Fragile”. Una noche que no fue solo para la nostalgia, aunque tampoco faltó, con una banda de tres sin más fuegos artificiales que los que dan las canciones. Sting demostró que con 74 años se puede seguir innovando sin perder la esencia y utilizar el instrumento vocal con una maestría admirable, sin grandes florituras pero siempre acertado. No se puede ser uno de los grandes de la música a nivel mundial y mantenerse 50 años sobre el escenario sin esa disciplina y maestría. Un sueño cumplido para muchos y un concierto que quedará para el recuerdo de todos.

Así terminaba la velada que ponía el broche a un festival con uno de los carteles más internacionales, cargado siempre de polémicas por su emplazamiento. Este año incluso levantando manifestaciones que pedían cambiar su localización por el daño al patrimonio y a la fauna que habita el parque. Veremos en la próxima edición si todo sigue igual o si se consigue por fin la convivencia entre la música de primer nivel y el cuidado de la ciudad.

Fotos Sting: Niccolo Guasti