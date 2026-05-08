Telescopio podcast 15 pop: Enciclopedia Telescópica de Everything But The Girl, vol. I (1981-1985)

He aquí un podcast pantagruélico con la primera parte de la Enciclopedia Telescópica sobre Everything But The Girl, en el que nos remontamos a sus primeros escarceos con la música antes de cumplir los 18 años, el primer single de Ben Watt, el momento en el que conoce a Tracey, la trayectoria de Marine Girls, el apadrinamiento de Paul Weller a Everything But The Girl, y de Everything But The Girl a The Style Council, los primeros álbumes en solitario de ambos, su encantamiento con Vic Godard y el nuevo jazz, las complicaciones con Cherry Red, la grabación de Eden, el descubrimiento de The Smiths y el cambio que se opera en el dúo, hasta dejarlos a las puertas de la publicación de Love Not Money. Pasa y disfruta, por favor.

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