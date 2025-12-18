Telescopio podcast 08 ambient: especial Faten Kanaan, repaso de la discografía de la autora de A Mythology Of Cirlces

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Repeticiones, minimalismo, contrapunto, música barroca… Faten Kanaan dibuja círculos con su música, y es autora de alguna de las obras más queridas del Telescopio de los últimos años.

Por eso, y por la reciente publicación de «Diary Of A Candle», se hace un repaso por sus seis álbumes, y un par de canciones sueltas, para comprender mejor cómo ha ido armando su universo sonoro esta artista de la escultura sonora.