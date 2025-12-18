Telescopio podcast 08 ambient: especial Faten Kanaan, repaso de la discografía de la autora de A Mythology Of Cirlces
Repeticiones, minimalismo, contrapunto, música barroca… Faten Kanaan dibuja círculos con su música, y es autora de alguna de las obras más queridas del Telescopio de los últimos años.
Por eso, y por la reciente publicación de «Diary Of A Candle», se hace un repaso por sus seis álbumes, y un par de canciones sueltas, para comprender mejor cómo ha ido armando su universo sonoro esta artista de la escultura sonora.