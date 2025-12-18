Lo último:
NoticiaPodcast

Telescopio podcast 08 ambient: especial Faten Kanaan, repaso de la discografía de la autora de A Mythology Of Cirlces

Redacción MZK

Repeticiones, minimalismo, contrapunto, música barroca… Faten Kanaan dibuja círculos con su música, y es autora de alguna de las obras más queridas del Telescopio de los últimos años.

Por eso, y por la reciente publicación de «Diary Of A Candle», se hace un repaso por sus seis álbumes, y un par de canciones sueltas, para comprender mejor cómo ha ido armando su universo sonoro esta artista de la escultura sonora.

También te puede gustar

Se acerca la nueva edición de Ombra Festival

Redacción MZK

Desert Mountain Tribe nos visitan por partida doble

Redacción MZK

Nuevo álbum de Emak Bakia

Redacción MZK
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien