Everything But The Girl

El Telescopio podcast 18 pop: Enciclopedia Telescópica de Everything But The Girl, vol. II (1985-1992)

Tras el primer volumen, que puedes encontrar aquí vamos a 1985, para encontrarnos a Everything But The Girl emprendiendo su primera gira y la publicación de su disco jangle, «Love Not Money», con una gran carga política y social en las letras.

Continua con su inmersión en el melodrama pop de los 60 y el horror vacui de «Baby, The Stars Shine Bright», tras el que EBTG tienen el primer encontronazo con su discográfica mientras que buscan su sonido propio. La publicación de la versión de «I Don’t Want To Talk About It» los acerca al éxito, aunque, tal vez no con el público que habrían deseado, por lo que huyen a Estados Unidos para sonar mejor que nunca, pero también más vacíos que anteriormente.

A partir de ahí comienza una caída libre que estaría a punto de llevar al dúo hasta su disolución, pero una terrible noticia les pone los pies en la tierra como nada lo hubiera conseguido antes. Es el segundo de tres volúmenes, recorriendo la carrera y la música de Everything But The Girl.

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