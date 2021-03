El Telescopio 642, sesión ambient boniteces con Biosphere, The KLF, Cluster & Eno, Gas, Tim Hecker…

Programa especial para viajar por dentro en estas vacaciones en las que no podemos desplazarnos.

– Bloque 1: Our Sleepless Forest, Stars Of The Lid, Aphex Twin, Peter Broderick

– Bloque 2: Biosphere, Hans-Joachim Roedelius, Balago, Talk Talk, Canaan Balsam

– Bloque 3: Blanck Mass, Cluster & Eno, The KLF, Brian Eno, Teebs, Tim Hecker

– Bloque 4: Brian Eno & Harold Budd, Gas, Nicolás Jaar, Julianna Barwick, Brian Eno & Daniel Lanois

(foto de una joven Tracey Thorn que no viene a cuento pero sí viene a cuento)