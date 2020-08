The Killers adelantan otro tema, ‘Dying Breed’

The Killers lanzan un nuevo tema incluido en su álbum Imploding The Mirage que saldrá a la venta el próximo 21 de agosto. Imploding The Mirage, producido por la banda junto a Shawn Everett y a Jonathan Rado de Foxygen, es el sexto álbum de estudio de la banda y el primer disco compuesto y grabado desde que The Killers dejaran su ciudad de origen, Las Vegas. Cuenta con un brillante ramillete de temas que han ido revelando en los últimos meses como son: “Caution”, “Fire In Bone”, “My Own Soul’s Warning” y ahora este “Dying Breed”.

También incluye colaboraciones, otra novedad para el grupo que, habitualmente, ha mantenido contados espacios para invitados en sus discos. La lista de artistas incluidos en el álbum incluye a Lindsey Buckingham, kd lang, Weyes Blood, Adam Granduciel (The War On Drugs), Blake Mills y Lucius.

Imploding The Mirage es la luz tras la oscuridad; la superación de la tristeza y el paso a la celebración. Es un disco sobre el amor eterno, la perseverancia en los momentos complicados y la fuerza adquirida de los amigos y los lazos familiares mientras capean el temporal.

Imploding The Mirage deja atrás sin duda el polvo y las lentejuelas de Las Vegas hacia algo más abierto y triunfal. (Literalmente. Flowers se mudó con su familia de la seca planicie de Las Vegas, NV a las frondosas montañas de Utah antes de comenzar a trabajar en el disco.) Es un álbum que ha sacado a la banda fuera de su zona de confort musical para explorar nuevos dominios y hacer referencias a álbumes de sus colecciones que les llenaban en su juventud con sensaciones de romance y camaradería. Entre las influencias a destacar se encuentran Kate Bush y Peter Gabriel y, como no, los pilares de Killers, Bruce Springsteen y New Order. En todo ello, Flowers resulta un compositor singular.