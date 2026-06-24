The Tubs anuncian 'Hard Life', su nuevo álbum

The Tubs han anunciado el lanzamiento de la continuación de Cotton Crown, un nuevo disco que llega con el título Hard Life, que verá la luz el próximo 11 de septiembre a través de Merge Records.

Tras consolidar su identidad en dos interesantes discos y cientos de conciertos, la banda londinense profundiza en su característico sonido de indie rock luminoso y melódico, combinando guitarras centelleantes con una escritura más madura.

Su nuevo disco explora el diálogo entre dos voces contrapuestas dentro del universo lírico de Owen Williams: una marcada por la introspección, la pérdida y las inseguridades, y otra más severa y experimentada que cuestiona sus propias decisiones.

Esa tensión atraviesa especialmente el primer sencillo, “Who’s Gonna Love You Now”, una canción vibrante influida por el Northern Soul y el power pop, donde reflexiones sobre el amor, la soledad y la estabilidad vital se transforman en un himno de guitarras resplandecientes y estribillo irresistible.

En Hard Life, ambas perspectivas chocan, se mezclan y evolucionan a lo largo de canciones que, pese a abordar temas como el duelo, el arrepentimiento o la madurez, mantienen intacta la vocación pop que define a The Tubs.

Escucha ‘Who’s Gonna Love You Now’ de The Tubs