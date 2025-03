The Tubs – Cotton Crown (Trouble In Mind)

Las expectativas que había generado el debut del grupo galés The Tubs con Dead Meat (2023) eran altas, así que la continuación de aquel notable debut no defrauda. Con este Cotton Crown (Trouble In Mind, 2025) el cuarteto liderado por el guitarrista y cantante Owen Williams confirma que tienen un sentido de la melodía primoroso, y saber reciclar sonidos pretéritos con solvencia.

La gestación de estas nuevas canciones pasó por gestionar un luctuoso suceso. La muerte de la madre de Williams, Charlotte Greig, no puso las cosas fáciles, y así lo explica el hijo en el bandcamp acerca de la canción que le dedica (“Strange”): “Intenté varias veces escribir una canción sobre ello. El resultado siempre parecía o cursi, o simplificador, o como si estuviera vendiendo mi trauma. Pero luego salió esta, y me pareció adecuada porque abordó algo más pequeño: las formas extrañas, insatisfactorias y curiosamente divertidas en que todos, incluido yo, actuamos después de que todo se calmara”. Una forma sencilla y a la vez bella de describir el proceso de composición llevando en volandas la pena más grande. Además en portada vemos una instantánea de la madre amamantando al hijo en un cementerio. Círculo cerrado.

Estos nuevos temas se mueven por las coordenadas que ya dejaron entrever en su primer disco. El gusto por la melodía a lo The Smiths se despliega en la panorámica “Narcissist”, un tema en donde se narra la difícil tarea de ganarse la vida como músico en Londres. Estoy seguro que Dinosaur Jr. estarían orgullosos de “Freak Mode” con esa cascada impetuosa de guitarras dialogando con el ritmo frenético de la batería; y las influencias de Hüsker Dü embisten en las hiper vitaminadas “Chain Reaction” y “One More Day”.

Las líneas esbeltas de jangle pop de “The Thing Is” sitúan a The Tubs en la onda de unos revivalistas de los sonidos de The Pastels en Up For A Bit With The Pastels, y eso son palabras mayores; en “Illusion” les basta un par de minutos para dar con en la diana pop; de nuevo el pop, esta vez a la manera de unos The Lemonheads vuela alto con “Fair Enough”, y para el final, esa dedicatoria a la memoria de la madre muerta al ritmo de unas notas de guitarras que supuran dolor y rabia. How strange it all is.

