Lo último:
The Tubs
Noticia

Se aproxima la extensa gira por España de The Tubs

Raúl del Olmo

Quienes apreciamos la significancia de escribir una buena canción, hace un tiempo que hemos puesto nuestro punto de mira sobre The Tubs.

Si Dead Meat (23) nos dejó con un extraordinario sabor de boca, el reciente Cotton Crown (25) es todavía más excelente. Su efectivo y emocionante jangle pop con trazas de post punk y energía power popera tendrá cinco paradas en nuestro país de su gira europea. L

as fechas a retener son las siguientes:

19 noviembre, Barcelona, Sala Paral-lel 62 Entradas

20 noviembre. Madrid (MAZO), Wurlitzer Ballroom, Entradas

21 noviembre, Vigo, Radar Estudios, Festival Underfest Xacobeo Entradas

22 noviembre, Zaragoza, La Lata de Bombillas, Entradas

23 noviembre, Donosti, Dabadaba, Entradas

También te puede gustar

toundra

Toundra pondrán banda sonora a ‘El Gabinete del Dr. Caligari’

Redacción MZK

U2 pone fecha a su nuevo DVD

Redacción MZK
Chk Chk Chk

!!! (chk chk chk) lanzan single doble en español

Redacción MZK
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien