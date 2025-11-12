Se aproxima la extensa gira por España de The Tubs
Quienes apreciamos la significancia de escribir una buena canción, hace un tiempo que hemos puesto nuestro punto de mira sobre The Tubs.
Si Dead Meat (23) nos dejó con un extraordinario sabor de boca, el reciente Cotton Crown (25) es todavía más excelente. Su efectivo y emocionante jangle pop con trazas de post punk y energía power popera tendrá cinco paradas en nuestro país de su gira europea. L
as fechas a retener son las siguientes:
19 noviembre, Barcelona, Sala Paral-lel 62 Entradas
20 noviembre. Madrid (MAZO), Wurlitzer Ballroom, Entradas
21 noviembre, Vigo, Radar Estudios, Festival Underfest Xacobeo Entradas
22 noviembre, Zaragoza, La Lata de Bombillas, Entradas
23 noviembre, Donosti, Dabadaba, Entradas