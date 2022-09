The Wave Pictures anuncian nueve conciertos en España para noviembre

The Wave Pictures regresan a nuestro país. Los británicos ofrecerán un tour de nueve conciertos entre el 17 y el 26 de noviembre en el que estarán presentando su nuevo disco, When The Purple Emperor Spreads His Wings.

El trío ha editado un álbum doble dedicado al ciclo de la vida y en el que cada una de sus cuatro caras (a la vieja usanza) está centrada en una de las estaciones del año. Ha sido publicado en el sello Moshi Moshi en mayo de este año. Su título hace referencia a la primavera y a su esplendor. Metáfora de un nuevo comienzo.

Como explica el compositor, cantante y guitarrista de la banda, David Tattersall: «En las canciones de The Wave Pictures siempre hay una fuerte sensación de tiempo y lugar. Así que pronto nos resultó natural agrupar las que estaba escribiendo por estaciones. Los temas de cada una de las caras del disco se desarrollan a nivel de letras en esa estación. El álbum comienza en verano y termina en primavera”. Mientras que algunos temas fueron grabados antes de la pandemia, otros los escribió Tattersall durante el confinamiento, trabajando prolíficamente como siempre, al ritmo de canción por día o casi.

Toma nota de las fechas de The Wave Pictures

17 Nov 2022 · ZARAGOZA · La Lata de Bombilla – Entradas

18 Nov 2022 · BARCELONA · Laut – Entradas

19 Nov 2022 · VALENCIA · La Pérgola de la Marina (Concierto Matinal) – Entradas

21 Nov 2022 · SEVILLA · Sala X – Entradas

22 Nov 2022 · MADRID · El Sol – Entradas

23 Nov 2022 · BILBAO · Kafe Antzokia – Entradas

24 Nov 2022 · SANTANDER · Estudio Moon River (Escenario Santander) – Entradas

25 Nov 2022 · TARRAGONA · Sala Zero – Entradas

26 Nov 2022 · LOGROÑO · Stereo Rock & Roll Bar – Entradas