The Wave Pictures anuncian diez fechas en nuestro país

The Wave Pictures regresan a nuestro país en marzo para presentar el que será su próximo disco, Gained / Lost, que se publicará el 27 de febrero en el sello Bella Union y del que ya hemos escuchado un par de canciones.

Un disco grabado a lo largo de siete días a principios de 2024, que aúna garage rock sesentero, rock clásico setentero y ese indie estadounidense de los años noventa, todo con el espíritu DIY que lleva guiando al grupo desde hace casi tres décadas. Todo ello especiado con unas letras que llegan como postales desde ese espacio donde los recuerdos se fragmentan y los sueños se llenan de grietas, con ese toque especial con el que The Wave Pictures siempre le dan magia a lo mundano.

Destacar cómo a lo largo del disco la guitarra de David Tattersall suena inventiva, melódica, emocional y virtuosa, a veces tan lírica como Jerry Garcia y otras tan afilada como la de Tom Verlaine, pero siempre al servicio de la canción, siempre en ese punto. No es extraño que el prestigioso locutor y crítico musical británico Marc Riley lo haya definido como “el más grande guitarrista de su generación”.

Toma nota de las fechas de The Wave Pictures

12 Mar 2026 · VALLADOLID · Desierto Rojo – Entradas

13 Mar 2026 · OVIEDO · GONG Galaxy Club – Entradas

14 Mar 2026 · ZARAGOZA · La Lata de Bombillas – Entradas

15 Mar 2026 · VALÈNCIA · 16 Toneladas – Entradas

16 Mar 2026 · MADRID · Sala Villanos – Entradas

17 Mar 2026 · BARCELONA · Razzmatazz 3 – Entradas

18 Mar 2026 · BILBAO · Kafe Antzokia – Entradas

19 Mar 2026 · SANTANDER · Escenario Santander – Entradas

20 Mar 2026 · LOGROÑO · Stereo Rock & Roll Bar – Entradas

21 Mar 2026 · SAN SEBASTIÁN · Dabadaba – Entradas