Tomavistas, finalmente aplazado a 2021

No ha podido ser. Tampoco Tomavistas ha aguantado los envites de esta maldita epidemia que nos ha dejado sin festivales.

En un primer lugar, el evento se vio obligado a aplazar su sexta edición, que iba a tener lugar del 21 al 23 de mayo de 2020 y propuso su celebración a los días 3, 4 y 5 de septiembre, manteniendo el 90% de su cartel intacto.

Al final, tampoco podrá ser y finalmente su nueva edición será ya en 2021.

Os dejamos con su comunicado oficial:

Como bien sabéis, todo el equipo que conforma Tomavistas llevamos un año trabajando en esta edición con mucha dedicación y, sobre todo, con mucha ilusión.

Cuando estalló la crisis sanitaria que desgraciadamente nos está tocando vivir y ha puesto patas arriba nuestros planes, nuestros sueños e incluso nuestras rutinas, empezamos a trabajar a contra reloj para el cambio de fechas a septiembre. Teníamos el cartel reconstruido con muy pocas bajas y la ilusión era la misma, pero dado que seguimos viviendo en estado de alarma, con unas fases de desescalada aún por definirse claramente en Madrid y sin garantías de poder llevar a cabo el festival como lo teníamos planteado, nos vemos obligados por fuerza mayor a trasladar nuestra sexta edición al 27, 28 y 29 de mayo de 2021. De este modo, confiamos en que podamos celebrarla con todas las garantías de seguridad para todos vosotrxs el próximo año.

El día 2 de junio anunciaremos algunas de las bandas, ya confirmadas este año, que nos acompañarán en este cambio y pondremos en marcha el proceso de devolución del importe de las entradas para quien lo solicite. En esta misma fecha os daremos varias opciones: conservar la entrada que por supuesto será válida para la edición de 2021; cambiarla por un vale consistente en el importe de la entrada que hayáis adquirido y poder canjearlo por conciertos programados por Tomavistas; o devolver la entrada y recuperar el importe de la misma. Habilitaremos una dirección de email para que nos hagáis llegar vuestra decisión con respecto a este proceso y os contestaremos uno a uno indicándoos los pasos a seguir.

Obviamente la decisión no ha sido nada fácil porque es frustrante no poder abrir nuestras puertas y no poder recargarnos con esa energía que nos produce el veros disfrutar cada año de este festival que sentimos tan nuestro como vuestro. Nos queda la motivación y la esperanza de seguir trabajando con toda la ilusión de poder disfrutarlo al 100% con todos vosotros el año que viene.

Agradecer desde aquí vuestra paciencia y sobre todo vuestro apoyo a través de vuestros mensajes llenos de energía. No son momentos fáciles para nadie y el apoyo que nos habéis mostrado nos hace constatar que Tomavistas tiene mucha suerte de teneros porque sois un público único.

Esperamos veros a todxs en 2021.

Muchísimas gracias de todo corazón.

@TomavistasTeam