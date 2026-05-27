Blockparty se celebrará en la sala Mon por las restricciones del ayuntamiento de Madrid

Blockparty 2026 cambia de ubicación. El festival se celebrará finalmente el próximo sábado 6 de junio en Sala Mon, en Chamberí, después de que el Ayuntamiento de Madrid haya revocado la autorización para su celebración en la Explanada de Usos Múltiples del Parque Madrid Río. 

Las bandas serán las mismas, los horarios se mantienen y las ganas de petarlo siguen exactamente donde estaban: Die Spitz, Mujeres, Uni Boys, Fast Kids y Sandré.

Como cuenta la comunicación oficial:

La organización ha recibido la notificación oficial de la resolución municipal por la que se decide “DENEGAR su solicitud para la celebración del evento BLOCK PARTY 2026 el día 6 de junio de 2026 en la Explanada de Usos Múltiples del Parque Madrid Río”. El motivo, según recoge el documento, es el informe desfavorable emitido por la Coordinación General de Vicealcaldía, Seguridad y Emergencias, que alude a “la coincidencia temporal con el Viaje Apostólico de su Santidad el Papa León XIV a Madrid, previsto entre los días 6 y 9 de junio de 2026”.

La propia resolución señala que, ante el dispositivo previsto para esa visita, “se considera NO VIABLE la prestación de apoyos para la realización del evento por parte de esta Policía Municipal” y añade que “los múltiples desplazamientos asociados a la citada visita de Su Santidad podrían afectar al normal desarrollo de los actos en vía pública”. Es decir, Blockparty no cambia de recinto por decisión propia ni por una cuestión de producción, sino por una denegación administrativa comunicada apenas una semana antes de su celebración que deja sin margen de maniobra y produce unos daños y perjuicios evidentes ante los cuales pondremos en manos de nuestros servicios legales para su estudio y posterior reclamación correspondiente.

Es curioso que este mismo problema al que aluden (la falta de efectivos de la Policía Municipal) no se tenga en cuenta para otros eventos coincidentes con la visita del Papa. También llama la atención que nuestro evento nunca ha necesitado de la participación de dicho cuerpo de Policía para la realización, puesto que es un aforo limitado a 1.000 personas y sin incidencias de ningún tipo en ninguna de sus ediciones anteriores. La tramitación del permiso se solicitó oficialmente el 13 de diciembre de 2025, mucho antes de que se anunciase la famosa visita del Pontífice y desde ese día se han formalizado todos los trámites solicitados por la Junta Municipal De Arganzuela, sin ninguna incidencia y tal como se ha realizado en ediciones anteriores. 

Abonos para Blockparty disponibles en este enlace.

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