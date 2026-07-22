Boy Harsher confirman un nuevo disco para el mes de septiembre

Boy Harsher confirman la publicación de su nuevo álbum de estudio, GET MEAN, que verá la luz el próximo 18 de septiembre a través de Atlantic Records.

El dúo formado por Jae Matthews y Augustus Muller regresa con un trabajo aborda temas como el amor, la pérdida, el duelo y la supervivencia desde una perspectiva de redención.

Compuesto por doce canciones, GET MEAN amplía el lenguaje sonoro de Boy Harsher más allá de sus habituales sintetizadores oscuros y letras confesionales. El disco incorpora guitarras, pedal steel, pads desafinados, notas de voz sin procesar y nuevas texturas percusivas, acercándose al pop y al new romantic sin renunciar a su identidad.

Junto con el anuncio del disco comparten la canción «Hard Beat» y su videoclip, dirigido por la propia banda e inspirado en la fotografía de Helmut Newton y el universo del cineasta Greg Araki para explorar conceptos como la vigilancia y el trauma.

Escucha ‘Hard Beat’ de Boy Harsher

Estas serán las canciones ‘GET MEAN’ de Boy Harsher