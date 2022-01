Boy Harsher estrenan el single ‘Machina’

Boy Harsher, el dúo de la vocalista/letrista Jae Matthews y el productor Augustus Muller con sede en Northampton, ha compartido un tercer y último sencillo de prelanzamiento de su próximo álbum ‘The Runner (Original Soundtrack)’ sucesor de Careful (2o19), que se lanzará el 21 de enero de 2022 a través de Nude Club/ City Slang.

Tras la fuerte presencia del sencillo principal “Tower” y la coqueta “Give Me a Reason”, el nuevo single “Machina” es un homenaje a HI-NRG interpretado por Mariana Saldaña de Boan, cantado tanto en español como en inglés. En la superficie, la canción es descarada y juguetona, pero realmente es una historia de advertencia animada. En sus letras, Saldaña describe un ente frío y estéril, la Máquina, sin alma y sin latidos. El mensaje críptico se repite a lo largo de la canción: “No puedo pasar esta noche contigo, no puedo bailar contigo, no puedo terminar mi noche contigo, no puedo sentir tu corazón latir también”. La implicación es que la obsesión contemporánea con la “Machina” es una realidad solitaria.

Escucha ‘Machina’ de Boy Harsher