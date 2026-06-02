Caramelo de Limón 5x05: ¡VIVA AUSTRALIA! (17 CANCIONES DE LAS ANTÍPODAS)

Australia es un lugar lejano, sí, pero a quienes nos gusta el pop y el rock siempre nos ha resultado una especie de Meca bastante inalcanzable geográficamente, pero muy cercana a la vez, en el sentido de haber suministrado a nuestros gustos musicales un auténtico montón de nombres relevantes: Easybeats, Bee Gees, AC/DC, Men At Work, INXS, Nick Cave, Tame Impala… la lista es larga, pero todavía lo es más si ahí incluimos otra serie de nombres no tan conocidos, que igualmente nos han proporcionado alegría.

En ese sentido, todavía hay mucho por dar a conocer al aficionado medio de aquí, que rara vez ha aparecido en prensa especializada, o mucho menos, en radios comerciales y que alberga auténticas maravillas. Por eso este nuevo capítulo (el quinto ya de su quinta temporada) de Caramelo de Limón, el podcast que hacen Iñaki Mazkiaran y Juanjo Frontera, además de homenajear a esta tierra tan lejana y musical, pretende dar a conocer un ramillete de artistas y bandas no tan obvias, aunque también hay algún que otro artista más conocido.

Este es el setlist, pero lo bueno es escuchar las historias que lo motivan, así que darle al play:

01 The Masters Apprentices – “Undecided”

02 The Twillights – “Stop the world for a day”

03 Russell Morris – “The real thing”

04 Stevie Wright – “Evie (I’m losing you)”

05 Richard Clapton – “Girls on the avenue”

06 Flash & The Pan – “Down among the dead men”

07 The Sunnyboys – “Alone with you”

08 The Church – “When you were mine”

09 The Apartments – “Mr. Somewhere”

10 Paul Kelly & The Coloured Girls – “To her door”

11 The Triffids – “Trick of the light”

12 Died Pretty – “DC”

13 The Avalanches – “Since I left you”

14 The Sleepy Jackson – “Rain falls for wind”

15 Tash Sultana – “Pretty lady”

16 Royel Otis – «Adored»

17 Carla dal Forno – “Confession”