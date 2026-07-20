Caramelo de Limón

Caramelo de Limón: Julio Bustamante no se acaba nunca

Existe un hilo invisible pero indestructible que une la luz del Mediterráneo con la artesanía de la canción popular. En el centro exacto de ese ecosistema se expande la figura de Julio Bustamante, un creador total, filósofo de lo cotidiano y pieza absolutamente vertebral para entender el mapa genético del pop valenciano y estatal de las últimas décadas. Coincidiendo con la publicación su más reciente entrega discográfica, Constelator (Satélite K), el podcast Caramelo de Limón, que confeccionan Iñaki Mazkiaran y nuestro compañero Juanjo Frontera, le dedica un exhaustivo monográfico que ya se encuentra disponible para su escucha en Ivoox.

Bustamante no es solo un nombre importante de la escena valenciana; es el artífice de un cancionero deslumbrante que desafía las barreras idiomáticas, firmando páginas imborrables del pop y el folk escrito tanto en castellano como en valenciano. Su obra transita por una suerte de costumbrismo luminoso y elegante, capaz de capturar la belleza de lo aparentemente minúsculo y transformarla en himnos imperecederos.

En un podcast como éste, guiado por la militancia melómana y la máxima innegociable de poner siempre las canciones en el centro de todo, este tributo se presentaba como una tarea de estricta justicia poética. Un homenaje necesario que, no obstante, siempre se percibirá insuficiente ante la inmensidad de un legado que ha influido de manera silenciosa a sucesivas generaciones de músicos y oyentes.

La excusa perfecta para este trayecto retrospectivo nos la brinda, precisamente, la milagrosa vigencia de Constelator. Lejos de vivir de las rentas de un pasado glorioso, el músico valenciano entrega en este nuevo álbum un compendio de composiciones magnéticas que demuestran que su pulso creativo y su lucidez siguen intactos, recordándonos por qué su firma es sinónimo de honestidad y vanguardia pop.

Al Sur Del Corazón
Avions
Hotel Universo (In Fraganti)
Cargo De Mí
Avenida Infinita
L’Espirit De La Pluja
Hablando de Van Morrison
Mundo Sereno
Lo Que Dicen Las Cartas
Pasear
Lluvia Cascabel
Talismán
València No S’acaba Mai
Hombres Prácticos
La Ciudad
Inoxidable

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