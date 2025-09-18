Caramelo de Limón – Sonidos vacacionales
Como siempre, aquí tenemos un nuevo episodio de Caramelo de Limón, el podcast ideado y presentado por Juanjo Frontera y elaborado a los mandos técnicos por Iñaki Mazkiaran.
En este capítulo, Caramelo vuelve con fuerzas renovadas tras la época estival y presenta un paquete de canciones escogidas entre las que han acompañado el merecido descanso entre los calores del verano, que no han sido pocos.
Suenan clásicos más o menos conocidos (Radiohead, Ben Sidran, Steely Dan…), jugosas e importantes novedades (Big Thief, Saint Etienne, Ron Sexsmith…) y no falta tiempo para recordar a algunos de los genios que nos han dejado durante los últimos meses, como Eddie Palmieri o, por supuesto, Sly Stone.
¡Pasen y escuchen!