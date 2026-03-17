caramelo de limon

Caramelo de Limón 5x02. Clásicos del post-punk

Como es habitual, en Muzikalia nos hacemos eco de la publicación de un nuevo capítulo de Caramelo de Limón, el podcast que confeccionan entre Iñaki Mazkiaran (mandos técnicos) y Juanjo Frontera (guión y locución), concretamente, el segundo de su quinta temporada y que está dedicado al post-punk, género, o subgénero, de difícil definición que podría simplificarse diciendo que es todo lo que llegó tras el punk siguiendo su onda expansiva, pero como todo en esta vida, la cosa no es tan simple.

Por eso en Caramelo de Limón se intenta definir algo mucho más complejo abarcando un arco temporal de una década (desde 1977 a 1987) y una serie de bandas y artistas bastante heterogénea. De esta forma se trata de definir un sonido y una época que ha tenido gran repercusión hasta nuestros días, en que se reivindica eso del «post punk» como si fuera un mantra que lo etiqueta todo.

Ellos nos proponen adentrarnos en este universo a través de 17 clásicos en formato canción tanto de bandas legendarias y archiconocidas, como de otras que no lo son tanto (y deberían serlo)

Tracklist:

  1. Wire – Ex-Lion Tamer (1977)
  2. Pere Ubu – Modern Dance (1978)
  3. The Slits – Typical Girls (1979)
  4. Gang Of Four – Damaged Goods (1979)
  5. Echo and The Bunnymen – Do It Clean (1980)
  6. The Fall – Totally Wired (1980)
  7. The Birthday Party – Mr Clarinet (1980)
  8. Young Marble Giants – Brand New Life (1980)
  9. Joy Division – Atmosphere (1980)
  10. The Cure – All Cats Are Grey (1981)
  11. Décima Víctima – Tan Lejos (1982)
  12. Siouxsie and The Banshees – Melt (1982)
  13. ESG – Dance (1983)
  14. Bauhaus – She’s In Parties (1983)
  15. The Sisters Of Mercy – Marian (1985)
  16. The Chameleons – Swamp Thing (1986)
  17. The Gun Club – Breaking Hands (1987)

3 de febrero de 2026
Caramelo de Limón: Calentando el invierno
29 de diciembre de 2025
Caramelo de Limón elige sus Caramelos 2025: sus 25 discos y canciones del año
28 de octubre de 2025
Caramelo de Limón: 20 Descomunales Discos Dobles
18 de septiembre de 2025
Caramelo de Limón - Sonidos vacacionales
The Jam
2 de julio de 2025
Caramelo de Limón: The Jam. Compromiso y espectáculo. Una historia
9 de mayo de 2025
Caramelo de Limón - Fiebre Primaveral
escena gótica española
7 de febrero de 2024
Especial: La escena gótica española 1981-1986 (1ª parte)
Beach House
11 de enero de 2023
Caramelo de Limón: Especial Caramelos 2022. 20 discos favoritos y algo más
radiohead
17 de marzo de 2026
Radiohead volverá a la actividad en 2027
vetusta morla
17 de marzo de 2026
Vetusta Morla terminan su parón indefinido y avanzan gira para 2026
Por qué son tan bellos los caballos
17 de marzo de 2026
¿Por qué son tan bellos los caballos? de Julieta Correa (Ediciones Comisura)
beabadoobee
17 de marzo de 2026
beabadoobee invita a The Marías a su nuevo single
Tulsa
17 de marzo de 2026
Tulsa se hace con el premio Mujeres en Vivo 2026
Kokoshca
17 de marzo de 2026
Kokoshca empiezan a revisar su catálogo con 'El Búho'
17 de marzo de 2026
Santa Canela lanzan su EP de debut
caramelo de limon
17 de marzo de 2026
Caramelo de Limón 5x02. Clásicos del post-punk
Muzikalia
16 de marzo de 2026
Muzikalia estrena diseño y actualiza su identidad visual
Phil Campbell
16 de marzo de 2026
Fallece Phil Campbell, el guitarrista más longevo de Motörhead
Glucifer
16 de marzo de 2026
Gluecifer presentarán Same Drug New High en cuatro conciertos en España
16 de marzo de 2026
Km. 0 nos presentan su nuevo álbum canción a canción
