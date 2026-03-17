Caramelo de Limón 5x02. Clásicos del post-punk

Como es habitual, en Muzikalia nos hacemos eco de la publicación de un nuevo capítulo de Caramelo de Limón, el podcast que confeccionan entre Iñaki Mazkiaran (mandos técnicos) y Juanjo Frontera (guión y locución), concretamente, el segundo de su quinta temporada y que está dedicado al post-punk, género, o subgénero, de difícil definición que podría simplificarse diciendo que es todo lo que llegó tras el punk siguiendo su onda expansiva, pero como todo en esta vida, la cosa no es tan simple.
Por eso en Caramelo de Limón se intenta definir algo mucho más complejo abarcando un arco temporal de una década (desde 1977 a 1987) y una serie de bandas y artistas bastante heterogénea. De esta forma se trata de definir un sonido y una época que ha tenido gran repercusión hasta nuestros días, en que se reivindica eso del «post punk» como si fuera un mantra que lo etiqueta todo.
Ellos nos proponen adentrarnos en este universo a través de 17 clásicos en formato canción tanto de bandas legendarias y archiconocidas, como de otras que no lo son tanto (y deberían serlo)
Tracklist:
- Wire – Ex-Lion Tamer (1977)
- Pere Ubu – Modern Dance (1978)
- The Slits – Typical Girls (1979)
- Gang Of Four – Damaged Goods (1979)
- Echo and The Bunnymen – Do It Clean (1980)
- The Fall – Totally Wired (1980)
- The Birthday Party – Mr Clarinet (1980)
- Young Marble Giants – Brand New Life (1980)
- Joy Division – Atmosphere (1980)
- The Cure – All Cats Are Grey (1981)
- Décima Víctima – Tan Lejos (1982)
- Siouxsie and The Banshees – Melt (1982)
- ESG – Dance (1983)
- Bauhaus – She’s In Parties (1983)
- The Sisters Of Mercy – Marian (1985)
- The Chameleons – Swamp Thing (1986)
- The Gun Club – Breaking Hands (1987)