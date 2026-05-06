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Caramelo de Limón: Despidiendo a Edwyn

Mes tras mes, Caramelo de Limón, el podcast que realizan Juanjo Frontera e Iñaki Mazkiaran, comparte con su audiencia canciones y cultura musical que huye de evidencias.

En esta ocasión, el sujeto elegido para su nuevo capítulo es nada menos que una leyenda del indie pop y  probablemente la persona que más influyó en la gestación de tal concepto: Edwyn Collins. El escocés, que ha anunciado, a sus 66 años y tras ser víctima de dos derrames cerebrales el año 2005 que limitaron enormemente su capacidad cognitiva y motriz, su retirada de los escenarios, es dueño de una carrera apabullante.

Desde sus inicios en Glasgow capitaneando Orange Juice, una banda fundamental del pop alternativo de los ochenta, y creando el no menos esencial sello Postcard, donde grabaron, además de esa banda otras no menos importantes como Aztec Camera, Josef K o los mismísimos The Go-Betweens; pasando por su primera etapa en solitario y el éxito masivo de «A girl like you»; sin olvidar los brillantes discos que publicó tras su milagrosa recuperación tras los ictus, todo configura una de las trayectorias más interesantes urdidas por un artista pop en la historia.

Por eso en este capítulo de Caramelo de Limón se ha querido rendir tributo, a modo de despedida, a una figura fundamental para entender la independencia del pop y sobre todo, a un compositor brillante, capaz de emocionar hasta a las piedras.

TRACKLIST:

01 A Girl Like You
02 Orange Juice: Falling And Laughing
03 Orange Juice: Consolation Prize
04 Orange Juice: Rip It Up
05 Orange Juice: Lean Period
06 Don’t Shilly Shally
07 50 Shades Of Blue
08 Means To An End
09 If You Could Love Me
10 Keep On Burning
11 Never Felt Like This
12 You’ll Never Know (My love)
13 Losing Sleep
14 It’s All About You
15 Orange Juice: Flesh Of My Flesh

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