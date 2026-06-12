Cycle

Cycle comparten 'Madre', con letra de Leopoldo María Panero

Cycle ha publicado “Madre”, el tercer adelanto del álbum con el que celebrará su 20º aniversario y que verá la luz el próximo mes de octubre.

La canción, construida sobre brillantes sintetizadores y una atmósfera de pop electrónico experimental, aborda la ausencia materna desde una perspectiva íntima y onírica. La letra, escrita por el poeta Leopoldo María Panero, se desarrolla a través de imágenes aparentemente inconexas que refuerzan el carácter evocador de un tema inspirado en un sueño vívido de David Kano.

Este nuevo sencillo continúa mostrando la evolución sonora de la banda madrileña hacia un pop electrónico más refinado, sin renunciar a las señas de identidad que la convirtieron en una de las formaciones más influyentes del indie electrónico español. Tras los adelantos “Trick the Night” y “WONTSTOP!”, “Madre” anticipa un sexto álbum que llegará de la mano de Intromúsica y que busca consolidar sus dos décadas de trayectoria.

Escucha ‘Madre’ de Cycle

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