Cycle celebran sus dos décadas avanzando su nuevo disco con 'Trick the night'

Cycle inaugura una nueva etapa con “Trick the night”, un single que funciona como punto de partida para la celebración de sus veinte años de carrera y como anticipo de su próximo álbum, previsto para octubre bajo el sello Intromúsica.

El tema recupera la esencia de la banda madrileña, ya saben: electrónica contundente, vocación bailable y pulso melódico, pero la desplaza hacia un territorio más luminoso y accesible, construyendo un universo sonoro futurista que engancha desde la primera escucha.

Sin renunciar a sus señas de identidad, a esos teclados afilados, bajos marciales y sintetizadores envolventes, apuestan por un pop electrónico más colorido y refinado, con guiños al french touch y al electro europeo de los noventa.

Escucha ‘Trick the night’ de Cycle

Próximos conciertos:

GRANADA – 25 de abril

Sala Aliatar

Entradas a la venta

VALENCIA – 8 de mayo

Sala Moon

Entradas a la venta