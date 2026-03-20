Cycle

Cycle celebran sus dos décadas avanzando su nuevo disco con 'Trick the night'

Cycle inaugura una nueva etapa con “Trick the night”, un single que funciona como punto de partida para la celebración de sus veinte años de carrera y como anticipo de su próximo álbum, previsto para octubre bajo el sello Intromúsica.

El tema recupera la esencia de la banda madrileña, ya saben: electrónica contundente, vocación bailable y pulso melódico, pero la desplaza hacia un territorio más luminoso y accesible, construyendo un universo sonoro futurista que engancha desde la primera escucha.

Sin renunciar a sus señas de identidad, a esos teclados afilados, bajos marciales y sintetizadores envolventes, apuestan por un pop electrónico más colorido y refinado, con guiños al french touch y al electro europeo de los noventa.

Escucha ‘Trick the night’ de Cycle

Próximos conciertos:

GRANADA – 25 de abril
Sala Aliatar
Entradas a la venta

VALENCIA – 8 de mayo
Sala Moon
Entradas a la venta

26 de noviembre de 2018
Cycle incorpora a sus filas a la cantante Cintia Lund
cycle
26 de julio de 2018
Continúa el Electrik Tour de Cycle
cycle
19 de marzo de 2018
Entrevistamos a Cycle
Cycle
20 de febrero de 2018
Cycle anuncian las primeras fechas de la gira Electrik
Cycle
5 de febrero de 2018
Así suenan las '100 vidas' de Cycle
Cycle
18 de diciembre de 2017
Cycle adelantan 'Wicked', un tema de su nuevo álbum
Apolo
20 de marzo de 2026
Apolo adelantan su primer álbum con 'No Me Reconozco'
Cycle
20 de marzo de 2026
Cycle celebran sus dos décadas avanzando su nuevo disco con 'Trick the night'
No Sonamos Mal
20 de marzo de 2026
No Sonamos Mal llega a su cuarta edición
Foo Fighters
20 de marzo de 2026
Foo Fighters estrenan un nuevo adelanto, 'Caught In The Echo'
Afghan Whigs
20 de marzo de 2026
Afghan Whigs anticipan su 40 aniversario con 'House Of I"
Bestia Bebé
20 de marzo de 2026
Bestia Bebé invitan a Diego Ibáñez a 'Si me voy no significa que te quiera menos'
SPRINTS
20 de marzo de 2026
La gira europea de SPRINTS tendrá parada imprescindible en España
Summer Ends foto
20 de marzo de 2026
El grupo de Castellón Summer Ends tiene nuevo EP
BBCC foto
20 de marzo de 2026
Los franceses BBCC publican un nuevo sencillo
placebo
19 de marzo de 2026
Placebo celebran su 30 aniversario con una gira especial interpretando su debut y 'Without You I'm Nothing'
For Your Information
19 de marzo de 2026
Descubre el acid post-punk de For Your Information
The Prodigy
19 de marzo de 2026
Cuéntame una canción: 'Firestarter', de The Prodigy
TIENDA