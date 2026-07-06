Dani Cabezas presenta "El péndulo, preludio de un desastre" en 'Bienvenido a los 90'

En el programa de hoy, celebramos el reencuentro con un viejo amigo de la casa: el músico y periodista Dani Cabezas.

Diez años después de Implosiones, Dani regresa con un nuevo trabajo en solitario titulado «El péndulo, preludio de un desastre», una obra honesta y personal que ya está disponible a través de su propio sello, Anomia.

A lo largo de esta charla íntima, repasamos los detalles de este lanzamiento: desde su proceso creativo casero y la libertad otorgada a sus colaboradores, hasta el significado detrás de un título que, como admite el autor, cobró pleno sentido a posteriori tras los duros acontecimientos vividos en los últimos dos años.

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