La historia de Psilicon Flesh en 'Bienvenido a los 90'

Hoy viajamos a la vibrante escena madrileña de los años 90 para recuperar la historia de Psilicon Flesh.

Charlamos con su vocalista, Rafa, sobre cómo un grupo de jóvenes con una energía imparable pasó de los ensayos al escenario del mítico Revolver en apenas cinco meses.

Hablamos de sus influencias, desde los Beatles hasta el post-punk, el papel fundamental de Matías, el ‘síndrome del impostor’ en una escena dominada por la Movida y la realidad de hacer música en una década que cambió nuestras vidas.

Un viaje lleno de nostalgia, anécdotas y, por supuesto, la música de una banda que vivió deprisa.