Especial Pedales de Efectos: El Laboratorio Sónico de los 90 (Parte 2) en 'Bienvenido a los 90'

Segundo episodio dedicado a los pedales de efectos. Estos pequeños aparatos no solo nutren el sonido, sino que en muchas ocasiones lo vuelven completamente irreconocible, convirtiéndose en auténticas herramientas compositivas.

Para abrir este laboratorio sonoro, nos acompañan Vicent y Jota, miembros de la banda Dramatics, quienes nos guían en un viaje técnico e histórico a través de los sonidos que definieron la identidad musical de la última gran década del rock.

¿Qué vas a encontrar en este episodio?

Arrancamos rememorando la época del OK Computer de Radiohead y os contamos los detalles de la presentación del libro de la editorial Nórdica en Madrid junto a Gustavo Iglesias (Radio 3).

El secreto de Rage Against the Machine: Analizamos el arsenal sónico de Tom Morello. Descubrimos cómo un equipo aparentemente sencillo se convierte en una máquina de hacer scratching y sonidos robóticos gracias al icónico pedal Digitech Whammy y al truco del Kill Switch.

El gran debate: ¿Simulación digital o pedales analógicos?: Nos metemos de lleno en la polémica de los emuladores (Line 6 Helix, Kemper, Universal Audio Dream 65). ¿Son una herramienta ultra práctica y económica para las bandas en directo o se está perdiendo la «artesanía» y la calidez del sonido real? Analizamos los casos de bandas como Havalina.

Proyectos de la casa y agenda: Charlamos con Vicent sobre el documental de despedida de su banda Pop Data (Puede que estemos equivocados, ya disponible en YouTube). Además, Jota nos trae una fecha imperdible: The Dramatics tocarán el sábado 14 de noviembre en la sala Fotomatón de Madrid… ¡y hay promesa de cerveza para los oyentes del programa!

Alquimia sonora con My Bloody Valentine: Entramos en el jardín más denso para analizar el misticismo que rodea a Kevin Shields, sus muros de sonido infernales en directo y su técnica más personal: la Reverse Reverb.

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