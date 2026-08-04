De Ellensburg a Seattle: Si te gusta el grunge DEBES escuchar esto en 'Bienvenido a los 90'

En este episodio de Bienvenido a los 90, nos transportamos directamente a los orígenes de la escena musical de Ellensburg (Washington) de la mano de Dave Frazzini , un invitado de lujo que vivió de primera mano la eclosión musical de aquella época y que mantuvo una estrecha relación personal con los miembros fundadores de Screamin’ Trees.

? ¿Qué descubrirás en este episodio?

Los orígenes de Mark Lanegan: Descubre cómo era Mark antes de convertirse en leyenda, sus inicios jugando al béisbol, su etapa trabajando en el videoclub familiar y cómo dio sus primeros pasos musicales casi por casualidad.

La escena de Ellensburg y Seattle: Un recorrido por los años 90, los conciertos locales en pequeños recintos y cómo bandas icónicas como Nirvana o Soundgarden tocaban ante apenas unas decenas de personas cuando nadie los conocía.

Anécdotas inéditas: Recuerdos de primera mano sobre Mark Pickerel, Van Conner y Gary Lee Conner, sus colecciones de vinilos y los primeros proyectos musicales que gestaron la gran explosión del grunge.

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