De Ellensburg a Seattle: Si te gusta el grunge DEBES escuchar esto en 'Bienvenido a los 90'

En este episodio de Bienvenido a los 90, nos transportamos directamente a los orígenes de la escena musical de Ellensburg (Washington) de la mano de Dave Frazzini , un invitado de lujo que vivió de primera mano la eclosión musical de aquella época y que mantuvo una estrecha relación personal con los miembros fundadores de Screamin’ Trees.

? ¿Qué descubrirás en este episodio?
Los orígenes de Mark Lanegan: Descubre cómo era Mark antes de convertirse en leyenda, sus inicios jugando al béisbol, su etapa trabajando en el videoclub familiar y cómo dio sus primeros pasos musicales casi por casualidad.

La escena de Ellensburg y Seattle: Un recorrido por los años 90, los conciertos locales en pequeños recintos y cómo bandas icónicas como Nirvana o Soundgarden tocaban ante apenas unas decenas de personas cuando nadie los conocía.

Anécdotas inéditas: Recuerdos de primera mano sobre Mark Pickerel, Van Conner y Gary Lee Conner, sus colecciones de vinilos y los primeros proyectos musicales que gestaron la gran explosión del grunge.

Suenan:

  1. Nirvana Pen Cap Chew (Tacoma 1989)
  2. King Krab – To The Sun
  3. Gary Lee Conner-Open Your Window
  4. TAD – Paregoric (Live)
  5. David Frazzin – Yer Goin’ the Wrong Way
  6. Screaming Trees – Shadow Of The Season (Live 1993)
27 de julio de 2026
The Rolling Stones: repasando las sesiones que originaron Hackney Diamonds y Foreign Tongues en 'Bienvenido a los 90'
20 de julio de 2026
Me he perdido el Mad Cool 2026 en 'Bienvenido a los 90'
13 de julio de 2026
Especial Queens of the Stone Age (Parte 1) en 'Bienvenido a los 90'
6 de julio de 2026
Dani Cabezas presenta "El péndulo, preludio de un desastre" en 'Bienvenido a los 90'
29 de junio de 2026
La historia de Psilicon Flesh en 'Bienvenido a los 90'
15 de junio de 2026
Especial Pedales de Efectos: El Laboratorio Sónico de los 90 (Parte 2) en 'Bienvenido a los 90'
The Smashing Pumpkins
1 de junio de 2026
The Smashing Pumpkins: Melancolía Sinfónica en 'Bienvenido a los 90'
25 de mayo de 2026
Especial escena alternativa de Valencia en 'Bienvenido a los 90'
Trashcan Sinatras
4 de agosto de 2026
John Douglas de Trashcan Sinatras, fallece a los 63 años
Migala
4 de agosto de 2026
Migala anuncian un concierto especial en Madrid interpretando 'Diciembre 3AM'
María José Llergo
4 de agosto de 2026
Ara Malikian y María José Llergo se incorporan al cartel de 1001 Músicas
Ilegales
4 de agosto de 2026
Ilegales lanzarán edición especial de 'Todos están muertos'
Tom Waits
4 de agosto de 2026
Tom Waits regresa con un tema de spoken word
3 de agosto de 2026
Últimos días para inscribirse en el próximo ciclo de AIEnRuta Artistas 2027
Keyo Catto
3 de agosto de 2026
Te presentamos al chileno Keyo Catto
The Smashing Pumpkins
3 de agosto de 2026
The Smashing Pumpkins actuaron junto a Melissa Auf der Maur, Olivia Rodrigo y YUNGBLUD
Elastica
3 de agosto de 2026
¿Vuelven Elastica? Un mensaje en sus redes hace saltar las alarmas
canciones de la semana
2 de agosto de 2026
Las canciones de la semana
Eliott Murphy
31 de julio de 2026
Conciertos de Eliott Murphy en Andalucía para otoño
Paul McCartney
31 de julio de 2026
Estos son los nominados al Mercury Prize 2026
TIENDA