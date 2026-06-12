BBCC foto

El grupo francés BBCC publica nuevo álbum

BBCC es un grupo francés, de Estrasburgo, que anteriormente era conocido como Crocodiles INC. Desde sus inicios hace más de una década han evolucionado musicalmente, pasando de un estilo cercano al indie rock (Heidentum, 2015) a absorber ciertas influencias krautrock (Altered States of Consciousness, 2020). Desde hace unos años, con el conceptual Michael (2023), exploran terrenos conceptuales y han girado hacia una dirección más barroca y expresiva que se nutre de la repetición hipnótica.

Hoy mismo BBCC publican su nuevo disco. Un álbum titulado King Michael II and the Trial of the Axe que sale a la venta a través del sello October Tone. En su nuevo trabajo BBCC añaden toques post-glam a un sonido que se vuelve más electrónico y juguetón. También en las letras, con una narrativa repleta de personajes extraños: un superhéroe fracasado, un vampiro alcohólico, un caballero machista o un árbol convertido en leñador. Y un hacha como protagonista, tal como deja entrever el título. Hace unos meses te presentamos en Muzikalia uno de sus primeros avances, la psicodélica «Campfire».

La producción de King Michael II and the Trial of the Axe, obra de Théo Cloux (Tioklu), le da al disco ese carácter excéntrico y libre, a medio camino entre el art-pop de Brian Eno y las locuras synth-pop de Devo. Todo salpicado con chispazos de luminosidad, melodías que aparecen y desaparecen, inflexiones sorprendentes en la parte vocal (cantada, pero también narrada o recitada en ocasiones) y momentos de suavidad inesperada como en la muy barroca pieza que cierra el disco. Una fábula satírica en la que conviven sintetizadores analógicos, batería en vivo sincopada, guitarras románticas, flauta y saxofón.

A continuación puedes escuchar King Michael II and the Trial of the Axe, el nuevo disco de los franceses BBCC.


(Foto: Christophe Urbain)

Serguei Spoutnik
16 de abril de 2026
Escucha el nuevo sencillo de Serguei Spoutnik
BBCC foto
20 de marzo de 2026
Los franceses BBCC publican un nuevo sencillo
Pollyanna foto
7 de mayo de 2025
Pollyanna anuncia la reedición de su EP Man Time en versión Deluxe
TH Da Freak foto
25 de febrero de 2025
TH Da Freak nos visitan en abril con nuevas canciones bajo el brazo
Pollyanna foto
6 de febrero de 2025
Pollyanna reedita su EP Man Time con versiones inéditas y un nuevo sencillo
MUE foto
13 de diciembre de 2024
Escucha el nuevo sencillo de los franceses MUE
Creve Coeur foto
8 de noviembre de 2024
Escucha el primer álbum de los franceses Creve Coeur
Creve Coeur foto
30 de septiembre de 2024
Descubre a los franceses Creve Coeur con su nuevo sencillo
BBCC foto
12 de junio de 2026
El grupo francés BBCC publica nuevo álbum
La Paloma
12 de junio de 2026
La Paloma comparte su nuevo single, 'Un Esfuerzo Honesto'
Visor Fest
11 de junio de 2026
Visor Fest anuncia cartel por días y saca las entradas de cada jornada
11 de junio de 2026
Soundset Festival llega a Contemporánea Condeduque
Green Day
11 de junio de 2026
Green Day comparten el tráiler de NIMRODS
BUENOS VAMPIROS
11 de junio de 2026
BUENOS VAMPIROS anuncian disco para septiembre, 'El último disparo'
María Codino
11 de junio de 2026
María Codino publica su segundo disco
Jack White
11 de junio de 2026
Jack White anuncia nuevo disco, Frozen Charlotte
Lambchop
11 de junio de 2026
Lambchop comparten nuevo tema, 'Stella'
The Cure
10 de junio de 2026
Robert Smith confirma dos discos nuevos de The Cure
Oasis
10 de junio de 2026
Libro: Los mejores f*cks de Oasis (Liburuak)
Libro Mark Knopfler
10 de junio de 2026
Richard Koechli publica un libro sobre Mark Knopfler en solitario
TIENDA