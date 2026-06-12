El grupo francés BBCC publica nuevo álbum

BBCC es un grupo francés, de Estrasburgo, que anteriormente era conocido como Crocodiles INC. Desde sus inicios hace más de una década han evolucionado musicalmente, pasando de un estilo cercano al indie rock (Heidentum, 2015) a absorber ciertas influencias krautrock (Altered States of Consciousness, 2020). Desde hace unos años, con el conceptual Michael (2023), exploran terrenos conceptuales y han girado hacia una dirección más barroca y expresiva que se nutre de la repetición hipnótica.



Hoy mismo BBCC publican su nuevo disco. Un álbum titulado King Michael II and the Trial of the Axe que sale a la venta a través del sello October Tone. En su nuevo trabajo BBCC añaden toques post-glam a un sonido que se vuelve más electrónico y juguetón. También en las letras, con una narrativa repleta de personajes extraños: un superhéroe fracasado, un vampiro alcohólico, un caballero machista o un árbol convertido en leñador. Y un hacha como protagonista, tal como deja entrever el título. Hace unos meses te presentamos en Muzikalia uno de sus primeros avances, la psicodélica «Campfire».

La producción de King Michael II and the Trial of the Axe, obra de Théo Cloux (Tioklu), le da al disco ese carácter excéntrico y libre, a medio camino entre el art-pop de Brian Eno y las locuras synth-pop de Devo. Todo salpicado con chispazos de luminosidad, melodías que aparecen y desaparecen, inflexiones sorprendentes en la parte vocal (cantada, pero también narrada o recitada en ocasiones) y momentos de suavidad inesperada como en la muy barroca pieza que cierra el disco. Una fábula satírica en la que conviven sintetizadores analógicos, batería en vivo sincopada, guitarras románticas, flauta y saxofón.



A continuación puedes escuchar King Michael II and the Trial of the Axe, el nuevo disco de los franceses BBCC.



<a href="https://bbcc.bandcamp.com/album/king-michael-ii-and-the-trial-of-the-axe">King Michael II and the Trial of the Axe de BBCC</a>

(Foto: Christophe Urbain)