Escucha el nuevo sencillo de Serguei Spoutnik

El artista francés Serguei Spoutnik lanza hoy el videoclip de «Memory’s Shore,» primer sencillo de su próximo álbum Transcend que se publicará el 29 de mayo de 2026 a través de Independent Practice.
Serguei Spoutnik es el proyecto en solitario de Damien Lecoq, previamente miembro de la banda QDRPD. En 2020 debutó con el EP Subject, Verb, Complement, publicado por Santé Records. Un disco que fusionaba texturas introspectivas de ambient, sintetizadores inspirados en los 80 y elementos de spoken word.
Transcend, su nuevo álbum, fue concebido durante una residencia en Reikiavik, Islandia. A lo largo de siete días Lecoq se reunió con siete artistas locales, quienes le prestaron uno de sus sintetizadores por un día. A cambio les entregó una videocámara antigua, un modelo obsoleto que captura imágenes difusas evocando recuerdos de la infancia. Estos videos, grabados por extraños en un país que él apenas conocía, nutren el álbum de una manera única y crean un vínculo sutil con su historia personal que vincula el pasado con el presente. El disco está disponible para reserva en este enlace.
El videoclip de «Memory’s Shore» presenta a un excursionista solitario y su fiel perro con el monte Fuji de fondo. Una imagen que pronto revela su artificio convirtiéndose en una actuación en vivo con un formato bastante más casero. La canción combina dream pop, dark wave y texturas downtempo de ambient. Voces procesadas y sintetizadores pregrabados para una historia sobre las sutiles distorsiones de la memoria, siempre creando o falseando nuestros recuerdos más lejanos.
