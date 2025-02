TH Da Freak nos visitan en abril con nuevas canciones bajo el brazo

La banda francesa de grunge/garage TH da Freak acaba de publicar hoy mismo el videoclip de «Infinite Love», segundo adelanto de su álbum Negative Freaks. Un disco que todavía habrá que esperar para escuchar entero, puesto que que verá la luz el 21 de marzo a través de Howlin’ Banana Records, Flippin’ Freaks Records y Les Disques du Paradis.

«Infinite Love» fue una de las últimas canciones que el grupo compuso para el álbum. Trabajada de forma colectiva por los cinco miembros de la banda, su intención era crear una especie de himno grunge hipnótico y relajado que se quedara grabado en la mente del oyente. En cuanto a la letra, el tema explora el egocentrismo con un matiz fatalista.

Para el videoclip, la banda colaboró con el director Florent Dubois, conocido por su trabajo con artistas franceses como We Hate You Please Die, MNNQNS y Forever Pavot. El concepto visual gira en torno a una relación de amor-odio, representada por un espectador gigante que observa e interactúa con una actuación de la banda, atrapada en un espacio descuidado y cerrado, casi claustrofóbico. El vídeo se inspira en la estética surrealista y distorsionada de clásicos como «Black Hole Sun» de Soundgarden o «Failure» de Orange 9mm.

A continuación puedes escuchar y ver «Infinite love», el nuevo sencillo de TH Da Freak.

Además, TH Da Freak han anunciado una gira por Europa y el Reino Unido, con varias fechas programadas en España durante el mes de abril.

04/04 : SABINANIGO (ES) – CORLEONE

05/04 : MÁLAGA (ES) – ZZ PUB

06/04 : ÚBEDA (ES) – NÚMERO 31

10/04 : TOLOSA (ES) – BONBERENEA

11/04 : OVIEDO (ES) – ALMACENES

12/04 : SANTANDER (ES) – ESCENARIO

(foto: Eddiefzone)