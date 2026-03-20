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Los franceses BBCC publican un nuevo sencillo

La banda francesa BBCC lanza hoy en plataformas digitales su nuevo single «Campfire», primer adelanto de su próximo álbum King Michael II and the Trial of the Axe, que verá la luz el 12 de junio a través del sello October Tone. El tema llega acompañado de un impactante videoclip dirigido por Laura Sifi, rodado íntegramente en 16 mm y con una estética psicodélica y surrealista.

El cortometraje, escrito por la propia Sifi junto a Adrien Moerlen, sigue a un grupo de viajeros reunidos alrededor de una hoguera en el misterioso bosque de Mélopeine. Lo que comienza como un encuentro festivo deriva en una espiral de alucinaciones y visiones psicodélicas tras consumir la savia de los árboles. Cuando el bosque se incendia accidentalmente, los protagonistas quedan atrapados entre las llamas, enfrentándose a las consecuencias de su despreocupación.

La canción forma parte de la narrativa conceptual del álbum, ambientado en un universo medieval grotesco y glam dominado por el rey Michael II. A través de «Campfire», BBCC reflexiona sobre la negligencia, el placer efímero y la tendencia humana a priorizar el entretenimiento frente a la conciencia del entorno.

Dividido en tres actos, el videoclip acompaña la evolución del tema: comienza con una atmósfera luminosa y festiva, deriva hacia terrenos más oscuros y psicodélicos y culmina en un clímax orquestal. El resultado es una pieza visual hipnótica que refuerza el universo teatral del grupo y plantea una reflexión sobre la fina línea entre celebración y desastre.

BBCC portada

King Michael II and the Trial of the Axe, el nuevo álbum de BBCC, está ya disponible para reserva en este enlace.

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