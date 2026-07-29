Glen Hansard

Glen Hansard fallece a los 56 años en un accidente de moto

El músico irlandés Glen Hansard ha fallecido a los 56 años en un accidente de motocicleta ocurrido en la madrugada de este miércoles en Lucan, al oeste de Dublín.

Según informó la policía irlandesa, el siniestro, en el que no se vieron implicados otros vehículos, fue comunicado a los servicios de emergencia poco antes de las 4:30 de la mañana. Los equipos sanitarios atendieron al músico en el lugar del accidente, aunque no pudieron salvar su vida.

Nacido en Dublín en 1970, Hansard comenzó su trayectoria como músico callejero antes de alcanzar notoriedad con su papel de Outspan Foster en la película The Commitments. En paralelo consolidó una de las carreras más respetadas de la música irlandesa al frente de The Frames hasta ganar el Óscar a la Mejor Canción Original por «Falling Slowly» compuesta junto a Markéta Irglová para la película Once.

Una rica carrera en solitario

Una carrera en solitario iniciada con Rhythm and Repose (2012) y continuada con Didn’t He Ramble (2015), Between Two Shores (2018), This Wild Willing (2019) y All That Was East Is West of Me Now (2023), trabajos en los que profundizó en una escritura cada vez más introspectiva. Aún recordamos su última visita a nuestro país cuando participó hace un par de temporadas en Noches del Botánico. El pasado mes de junio publicaba Don’t Settle – Transmissions West, la segunda parte de un ambicioso álbum en directo grabado en el histórico Funkhaus de Berlín.

Descanse en paz.

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