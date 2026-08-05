Glen Hansard

El funeral de Glen Hansard se convierte en un bonito homenaje musical

El mundo de la música despidió este martes a Glen Hansard con un emotivo funeral celebrado en la catedral de San Patricio de Dublín, al que asistieron centenares de familiares, amigos, admiradores y destacados artistas.

Entre los presentes se encontraban Bono, Eddie Vedder, Hozier, Imelda May, Lisa Hannigan, Liam Ó Maonlaí, Colm Mac Con Iomaire y Markéta Irglová, además de actores como Steve Coogan y Chris O’Dowd.

La ceremonia estuvo marcada por diversos homenajes y actuaciones musicales con los que despedir al compositor irlandés, fallecido la pasada semana a los 56 años en un accidente de motocicleta.

Durante la ceremonia se interpretó «The Song of Good Hope» a cargo de Eddie Vedder y Markéta Irglová, además de «Beautiful Day» por parte de Bono, que leyó un mensaje de Patti Smith. Pero el momento más conmovedor llegó al término del servicio, cuando el féretro abandonó la catedral acompañado por una interpretación coral de «Forever Young», de Bob Dylan, encabezada por Liam Ó Maonlaí y secundada por Bono, Lisa Hannigan, Eddie Vedder, Imelda May y otros músicos presentes.

Así fue la despedida a Glen Hansard

Nacido en Dublín en 1970, Glen Hansard comenzó su trayectoria como músico callejero antes de alcanzar notoriedad con su papel de Outspan Foster en la película The Commitments. En paralelo consolidó una de las carreras más respetadas de la música irlandesa al frente de The Frames hasta ganar el Óscar a la Mejor Canción Original por «Falling Slowly» compuesta junto a Markéta Irglová para la película Once.

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